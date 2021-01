Durant la trêve hivernale, le PSG a décidé de changer d’entraîneur. Il a démis de ses fonctions Thomas Tuchel – qui a rejoint Chelsea ces derniers jours – pour récupérer Mauricio Pochettino. Le choix de l’entraîneur argentin qui semble être un bon choix selon plusieurs observateurs du monde du football. Pour Gustavo Poyet – ancien entraîneur de Bordeaux (jan-août 2018) – estime que Pochettino apportera beaucoup au PSG.

“Pochettino a fait de l’excellent travail à Southampton et à Tottenham. Il était à deux doigts de décrocher un trophée. Mais il n’en a jamais gagné un avec ces équipes. Aujourd’hui, il a une grosse opportunité de remporter des titres avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu’il sera plus jugé, comme Tuchel, sur les performances en Ligue des champions, assure Poyet dans des propos relayés par L’Equipe. Mais gagner le Championnat et des coupes domestiques, c’est déjà très bien pour un entraîneur, pour se sentir en confiance. Nous devons attendre pour voir ce qu’il se passera. Mais je suis sûr qu’il apportera beaucoup au PSG. Il connaît le club, il y a évolué en tant que joueur. Et il parle sûrement très bien la langue, même si je ne l’ai pas encore entendu parler français. J’ai hâte de l’entendre parler français. C’est une opportunité qu’il ne pouvait pas laisser passer. Il était temps pour lui de retrouver un poste, et celui-là est plus que décent.”