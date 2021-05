Handball – Le PSG renoue avec la victoire face à Limoges

Après une dizaine de jours réservée à la trêve internationale, le PSG Handball retrouvait la Lidl Starligue ce vendredi soir. Après leur première défaite de la saison en championnat le 25 avril dernier face à Nantes (24-25), les Rouge et Bleu voulaient renouer avec la victoire sur le parquet de Limoges, à l’occasion de la 25e journée de Lidl Starligue. Les joueurs de Raúl González ont parfaitement maîtrisé le match et se sont largement imposés. Les Parisiens menaient déjà à la pause (22-19). En seconde période, le PSG Handball a alourdi le score au fil des minutes et a finalement remporté cette rencontre avec 13 buts d’avance (41-28). Luc Steins (6 buts) et Nedim Remili (7 buts) ont grandement participé à ce succès. De leur côté, les portiers parisiens, Vincent Gérard et Yann Genty, ont réalisé un total de 13 arrêts.

Avec ce succès, les Rouge et Bleu comptent provisoirement six points (46 pts) d’avance sur Montpellier (un match en moins). De plus, le PSG Handball a parfaitement préparé son prochain match face à Kiel (mercredi à 20h45), à l’occasion des quarts de finale de la Velux EHF Champions League.