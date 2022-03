Ce jeudi soir, la section handball du PSG faisait face à Veszprem pour le compte de la 14e journée de la phase de poule d’EHF Champions League. Une rencontre qui ne revêtait aucun enjeu, les Parisiens étant sûrs de finir troisième de leur groupe derrière Kielce et Barcelone.

Malheureusement, après une partie particulièrement serrée, le PSG s’est incliné sur son parquet face à Veszprem (39-40). Désormais, les Rouge et Bleu sont tournés vers leur huitième de finale face à Elverum. Au sortir de ce revers face à l’écurie hongroise, Raul Gonzalez s’est exprimé au micro de PSG TV. L’occasion pour lui de reconnaître la supériorité de l‘adversaire du soir. Le technicien parisien souhaite à présent remobiliser son équipe, un choc face au FC Nantes se profilant en Liqui Moly Starligue : « La phase de poule était déjà terminé avant cette rencontre. Nous avons tout de même voulu faire de notre mieux, mais Veszprem a été meilleur que nous ce soir. Ce match de Nantes peut être décisif pour creuser un écart encore plus grand avec cette équipe. En cas de succès, nous aurons 9 points d’avance et ça n’est pas négligeable. À nous de tout mettre en œuvre pour nous imposer avant la trêve internationale. »