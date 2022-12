Après sa victoire en Coupe du monde, l’avenir de Lionel Messi sera désormais au centre des débats. Et l’attaquant de 35 ans est très bien parti pour prolonger l’aventure avec le club parisien.

En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Lionel Messi est au centre de l’actualité depuis quelques mois. Et pour cause, l’international argentin reste performant comme en attestent ses prestations lors du Mondial avec l’Albiceleste (7 buts et 3 passes décisives) ou encore son début de saison avec le PSG (12 buts et 14 passes décisives). Et sans surprise, le board parisien souhaite renouveler le contrat de septuple Ballon d’Or.

🚨🚨 | Leo Messi va prolonger au PSG d’au moins 1 saison



Les 2 parties sont tombées d’accord pendant la Coupe du Monde 🤝🇦🇷



📲 Le Parisien pic.twitter.com/K4k2lKFt3R — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 21, 2022

Le PSG lui offre l’opportunité d’évoluer encore au haut niveau

Et selon les informations du Parisien, Lionel Messi prolongera son contrat au moins d’une saison supplémentaire. « Les échanges ont été réguliers entre les dirigeants du PSG et Jorge Messi, le père et agent du joueur. » Ainsi, un accord de principe a été scellé entre les différentes parties début décembre, soit en pleine Coupe du monde. Et le natif de Rosario n’a pas été difficile à convaincre. En effet, le récent champion du Monde et sa famille sont heureux à Paris et le PSG lui offre la possibilité d’évoluer encore au haut niveau. « Le PSG est le club qui lui offre le maximum de garanties pour espérer soulever à nouveau la Ligue des champions. »

Une excellente nouvelle pour les dirigeants parisiens alors que l’avenir de La Pulga était au centre des attentions ces derniers mois avec notamment un intérêt de l’Inter Miami, club de la MLS, aux Etats-Unis. Le FC Barcelone était également une autre solution mais son ancien club fait face à de nombreux soucis financiers. De plus, le joueur garde une certaine rancoeur envers les dirigeants catalans après son départ à l’été 2021. « En fait, le PSG a toujours gardé une longueur d’avance sur ses rares concurrents », conclut LP, via son site officiel.

Un contrat d’un an plus une année supplémentaire ?

[MAJ 19h50] Une information confirmée par le média catalan, Sport. Le désir du joueur est de rester dans la capitale française et il est prêt à accepter l’offre transmise. Le nouveau contrat du joueur devrait porter sur une saison supplémentaire plus une autre année en option. De son côté, Fabrizio Romano confirme aussi l’accord verbal entre les deux parties, mais ne donne pas de précision sur la durée du contrat et sur le salaire. Deux paramètres qui seront discutés lors d’une prochaine réunion. Concernant les concurrents dans ce dossier, « Leo Messi n’a jamais accepté la proposition de l’Inter Miami ni négocié avec Barcelone », rapporte le spécialiste du mercato.