Féminines – Le PSG officialise l’arrivée de Gérard Prêcheur

À l’instar de l’équipe masculine de football, les Féminines du PSG connaissent une révolution. Après un exercice 2021-2022 éprouvant psychologiquement avec de nombreuses affaires extra-sportives, la direction parisienne voulaient donner un nouvel élan à la section féminine. Une nouvelle étape qui a commencé par la prolongation de contrat de Marie-Antoinette Katoto jusqu’en 2025. Et depuis plusieurs jours, le coach de 62 ans, Gérard Prêcheur, était annoncé pour prendre la succession de Didier Ollé-Nicolle sur le banc parisien. Et ce lundi 1er août 2022, le PSG a officialisé l’arrivée de l’ancien coach de l’OL (2014-2017).

Prêcheur s’engage jusqu’en 2023 avec une année en option

Comme annoncé dans un communiqué, Gérard Prêcheur a paraphé un contrat d’une saison, soit jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option chez les Féminines du PSG. Il sera accompagné de Jocelyn Pêcheur (entraîneur adjoint), Guillaume Lemire (entraîneur des gardiennes), Guillaume Denis (préparateur physique) et Quentin Bellu (préparateur physique adjoint). Véritable pionnier dans le développement du football féminin en France, le technicien français possède un riche palmarès avec trois D1 Arkema (2015, 2016, 2017), trois Coupes de France (2015, 2016, 2017), deux Ligues des champions (2016,2017), une Coupe de Chine (2018) et une Coupe de la Ligue chinoise (2018).

Via le site officiel du club, le désormais nouveau coach des Rouge & Bleu, qui était déjà présent à l’entraînement depuis une dizaine de jours, a exprimé sa joie de vivre cette nouvelle expérience : « Pouvoir intégrer un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain est une opportunité exceptionnelle. Je suis très honoré d’avoir été choisi pour démarrer ce nouveau cycle et je remercie le Club pour sa confiance, à commencer par le Président. Je suis maintenant impatient de débuter cette nouvelle saison. Notre équipe dispose de joueuses très talentueuses et j’ai la conviction que nous pouvons réaliser de grandes choses tous ensemble. »

Le PSG se sépare de Didier Ollé-Nicolle

Cette officialisation de Gérard Prêcheur entraîne automatique la fin d’aventure de Didier Ollé-Nicolle chez les Rouge & Bleu. Arrivé l’été dernier et malgré une Coupe de France remportée, l’entraîneur de 60 ans a vécu une année compliquée sur le banc parisien entre la gestion de l’affaire Kheira Hamraoui et des accusations de gestes déplacés envers certaines joueuses. Depuis le 24 mai dernier, le club parisien avait mis en disponibilité le coach afin de faciliter l’enquête. Mais les Rouge & Bleu précisent « qu’à l’issue de l’enquête interne diligentée, aucune faute ni aucun manquement n’a été retenu à son encontre. » Finalement, les deux parties se sont mis d’accord pour mettre fin à leur collaboration et le PSG remercie Didier Ollé-Nicolle « pour son travail et son professionnalisme et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », comme écrit dans le communiqué du club.