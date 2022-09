Cette saison, le PSG peut compter sur un trio offensif, Neymar-Messi-Mbappé, en pleine forme au niveau des statistiques. Cependant, les deux Sud-Américains nourrissent une relation complice sur et en-dehors du terrain, laissant en retrait le Français par moment.

Si lors de l’exercice précédent, Kylian Mbappé a été l’atout offensif numéro 1 du PSG, cette saison, le club de la capitale peut compter sur toutes ses forces vives en attaque. En effet, avec une préparation d’avant saison complète avec les Rouge & Bleu, Neymar Jr (11 buts et 8 passes décisives) et Lionel Messi (6 buts et 8 passes décisives) ont retrouvé d’excellentes sensations aussi bien en club qu’en sélection. De son côté, l’international français continue d’afficher de belles statistiques (10 buts) mais semble plus en retrait sur et en-dehors le terrain. Récemment, le champion du Monde avait évoqué son rôle de « pivot » au sein du club parisien et son manque de liberté sur le terrain par rapport à l’équipe de France. De son côté, Neymar excelle dans son rôle.

« Ils sont suffisamment forts pour faire la part des choses »

Ce qui peut laisser entendre une concurrence entre les deux joueurs. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Philippe Sanfourche a rappelé que la concurrence a toujours existé au PSG entre les différentes stars du vestiaire. « Pour les intéressés, personne n’est en train de découvrir la vie. On sait très bien que ce sont trois joueurs majeurs qui sont potentiellement des Ballons d’Or en puissance et qu’il y a une concurrence dans le vestiaire qui existe. Ça a toujours existé au PSG. Entre Zlatan et Cavani. Entre Cavani et Neymar. Ça a toujours existé. Là, c’est un peu plus sur le devant de la scène, mais je pense que ce sont les personnalités. Messi, il a toute sa carrière derrière lui, Neymar vit dans un monde parallèle et Mbappé se nourrit de ça. Je pense que les mecs sont suffisamment forts pour faire la part des choses. Ils veulent aller droit au but et ils vont y aller (…) La situation qui était anormale, c’était la saison passée. C’est-à-dire de voir Kylian Mbappé tenir à bout de bras l’équipe notamment sur le plan offensif. Avec Lionel Messi, on se doutait bien qu’en changeant de club, de championnat, de langue et de culture, il y aurait eu une période de transition, peut-être un peu plus longue que ce qu’on aurait pu imaginer étant donné le pedigree du garçon. Mais quand même, c’était anormal de voir Lionel Messi à ce niveau-là. Et Neymar, pas blessé. Quand il est blessé ou en retour de blessure, il n’est pas bon. Mais quand il est en pleine possession de ses moyens, c’est un joueur fantastique. »

Concernant la saison en cours, Philippe Sanfourche estime que les Rouge & Bleu pourront réaliser de grandes choses si au moins deux des trois offensifs pensent aux tâches défensives. « Pour moi, ce qui fait que la saison du PSG sera réussie ou non, ce n’est pas s’ils font des barbecues ensemble ou pas. Parce que les barbecues au PSG il y en a eu un paquet ces deux-trois dernières saisons et ce n’est pas pour cela qu’ils ont gagné des Ligues des champions. Ce qui fera que cette équipe ira très loin en Ligue des champions, c’est tout simplement si sur les trois il y en a peu près deux par match qui décident de défendre. S’il y en a qu’un qui décide de défendre, ça ne marchera jamais. Il y en a un qui le fait assez souvent (Neymar), mais ce n’est pas suffisant. Et quand il y en a deux, ils sont au-dessus du game. »