Cet été, le PSG compte se renforcer à de nombreux postes dont celui de défenseur central. Et le joueur de Naples, Kim Min-Jae, intéresse fortement Luis Campos.

Lors de cette saison 2022-2023, le PSG a montré de nombreuses lacunes dans le jeu et notamment la défense. Très fébrile, l’arrière-garde parisienne souffre grandement depuis le début de l’exercice. Et pour remédier à ce problème, Luis Campos compte bien recruter quelques joueurs. En plus de Milan Skriniar, qui a de forte chance de signer chez les Rouge & Bleu la saison prochaine, un autre défenseur de la Serie A est suivi de très près par le conseiller sportif parisien. Comme évoqué depuis plusieurs semaines, le défenseur du SSC Napoli, Kim Min-Jae, est dans la short-list du PSG. Et selon RMC Sport, le club parisien a commencé à avancer dans ce dossier.

🚨 BREAKING : Luis Campos a rencontré l’agent de Kim Min-Jae et le #PSG souhaite toujours attirer le joueur cet été ! Il n’y a en revanche aucun accord pour le moment !



En parallèle, Paris continue de tenter d’attirer Victor Osimhen ! [Fabrice Hawkins ] pic.twitter.com/9gWTvxNAxD — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 18, 2023

Kim Min-Jae a une préférence pour la Premier League

Toujours selon le média sportif, Luis Campos apprécie grandement les qualités techniques du joueur mais aussi sa mentalité. « Il le juge compatible avec le PSG, notamment sur sa capacité à s’adapter à l’environnement parisien. » Une rencontre entre le dirigeant parisien et l’agent de Kim Min-Jae a déjà eu lieu à Paris pour avancer sur ce dossier, mais il n’y a aucun accord pour l’heure, précise RMC. Surtout que l’international sud-coréen de 26 ans, sous contrat avec Naples jusqu’en 2025, a une préférence pour la Premier League. « D’ailleurs, des discussions existent aussi avec Manchester United. Son agent a toutefois déclaré qu’il n’y avait rien de fait avec le club des Red Devils. » D’autres clubs anglais, comme Liverpool, sont également venus prendre des renseignements. Arrivé l’été dernier chez les Partenopei contre 18M€ en provenance du Fenerbahçe, Kim Min-Jae attise les convoitises après son excellente saison avec le Napoli, ponctuée par un titre de champion d’Italie, une première pour le club napolitain depuis 1990.

En plus de la défense centrale, le PSG veut aussi se renforcer en attaque et vise un autre joueur de Naples, Victor Osimhen. Et selon le journaliste de RMC, Fabrice Hawkins, la formation italienne demanderait 150M€ pour laisser partir son meilleur buteur. Cependant, les Rouge & Bleu ne veulent pas monter aussi haut pour s’attacher les services de l’international nigérian, sous contrat jusqu’en 2025.

