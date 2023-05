Lors de l’intersaison, le PSG compte bien réaliser de nombreux changements. Et Neymar Jr ne fait plus partie des plans des dirigeants parisiens.

Après une saison 2022-2023 décevante sur de nombreux points, de grands changements sont attendus pour le prochain exercice. Dans un premier temps, le club parisien devrait changer de coach pour amorcer une nouvelle dynamique. Mais la nomination d’un nouvel entraîneur ne sera pas la seule décision forte du board parisien. En effet, les Rouge & Bleu ont décidé de ne plus s’appuyer sur les deux stars sud-américaines, Lionel Messi et Neymar Jr. Si le premier cité arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, le Brésilien, de son côté, possède encore un bail jusqu’en 2027. Et alors qu’il était fermé à un départ du PSG par le passé, l’ancien Barcelonais ouvre désormais la porte. Blessé depuis le 19 février dernier, le joueur de 31 ans a subi une opération à la cheville qui a mis fin à sa saison 2022-2023.

Vers un prêt avec option d’achat pour Neymar ?

Mais reste à savoir s’il refoulera les pelouses avec le maillot du PSG. « Son avenir la saison prochaine est beaucoup plus flou. Le dribbleur de la Seleçao n’est plus fermé à l’idée de quitter le club de la capitale. Lui qui s’accrochait à ce maillot l’été dernier a été particulièrement touché par les évènements de la semaine passée » où plusieurs individus étaient venus manifester devant sa propriété à Bougival, rapporte RMC Sport. À cela s’ajoutent le départ programmé de son ami et coéquipier, Lionel Messi, et l’incompréhension réciproque avec la direction parisienne. Cependant, le salaire XXL du joueur représente un frein pour les prétendants intéressés par une arrivée de Neymar, surtout s’il faut s’acquitter d’une indemnité de transfert. Mais selon les informations de RMC Sport, « des premiers contacts ont été noués par certains intermédiaires pour un mouvement de Neymar. » Et il est notamment question d’un prêt avec option d’achat. « Une formule qui agrandit le champ des possibles circonscrit jusqu’ici à la Premier League. » En effet, Newcastle et Chelsea sont souvent cités comme des possibles points de chute, mais rien de bien concret pour le moment. « Tout comme rien ne dit, même si les volontés semblent converger, que Neymar ne sera plus Parisien au 1er septembre », conclut le média sportif. De son côté, le PSG ne reproche pas à son joueur ses blessures à répétition mais plutôt ses prestations irrégulières en 2023 et son état d’esprit. Des éléments qui « font penser aux dirigeants qu’il vaut mieux une séparation. »