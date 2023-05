Un futur en Premier League pour Neymar ?

Neymar est encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Alors qu’il souhaitait aller au bout de son contrat, les derniers évènements le pousseraient à envisager un départ de chez les Rouge & Bleu.

Depuis son arrivée au PSG durant l’été 2017, Neymar n’a jamais pu jouer une saison en entier, en raison de graves blessures. En six ans, il n’a joué que la moitié des matches du club de la capitale. Des blessures qui ont entraîné une lassitude des supporters, en plus de ses prestations pas souvent abouties lors des matches qui comptent en Ligue des Champions notamment. Le Brésilien a été la cible des supporters avec des sifflets à son encontre au Parc des Princes ou plus récemment certains supporters allant devant son domicile pour lui demander de partir du club.

Absolument rien avec le FC Barcelone

Heureux à Paris, il n’envisageait pas de quitter le PSG il y a encore quelques mois. Mais après les derniers incidents, l’international brésilien (31 ans) aurait ouvert la porte à un départ. Comme l’été dernier, ses dirigeants ne seraient pas contre s’en séparer et envisageraient même un prêt avec option d’achat. Sur sa chaîne Youtube, Fabrizio Romano – spécialiste du mercato – a fait un point sur le dossier du numéro 10 du PSG. Pour la première fois depuis son arrivée à Paris, il y a une réelle chance que Neymar quitte le club de la capitale lors du mercato estival. Alors que des rumeurs évoquaient un possible retour au FC Barcelone, il n’y aurait rien – à l’instant T – avec son ancien club. S’il devait quitter le PSG, son futur se dessinerait plutôt vers la Premier League assure Fabrizio Romano.

A voir aussi : Neymar ouvert à un départ du PSG