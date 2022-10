Blessé contre Brest le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe a été victime d’une lésion des ischio-jambiers gauches. Après examens, son indisponibilité était évaluée à environ six semaines. Pour poursuivre sa rééducation, le titi du PSG avait rejoint le Qatar et la clinique Aspetar le 22 septembre dernier. Depuis plus d’une semaine, il travaille quotidiennement afin de revenir en forme au moment de son retour sur les terrains.

Il va poursuivre sa rééducation au Camp des Loges

Selon les informations de l’Equipe, le numéro 3 du PSG doit revenir à Paris ce samedi. Il poursuivra donc sa rééducation au Camp des Loges. Pour rappel, le défenseur central est attendu sur les terrains durant la semaine du 25 octobre. Dans une pastille pour PSG TV, Presnel Kimpembe a évoqué sa convalescence. « Moins de masse grasse, moins de kilos. Tout se passe comme prévu même si ce n’était pas prévu que je me blesse. Ce n’était pas au programme. Il faut faire avec. Maintenant que c’est fait, c’est fait. On va revenir plus fort. Un petit lion en cage. Quand le lion il ne mange pas, il a faim (rire). »