Luis Campos a été au four et au moulin durant les trois mois de mercato. Le conseiller sportif du PSG a multiplié les réunions afin de réorganiser l’effectif du PSG. Le dirigeant portugais a été aux quatre coins de l’Europe. Le mercato estival étant terminé depuis un mois, les journées de l’ancien directeur sportif de Monaco sont-elles moins intenses ? Pas forcément. Goal a analysé le travail de Luis Campos.

Présent des huit heures au Camp des Loges

Quand il est à Paris, « Luis Campos arrive vers 8 heures au camp des Loges, prend le petit-déjeuner avec les joueurs et le staff avant d’assister à la séance d’entraînement du PSG. » C’était le cas jeudi. Il a observé le début d’entraînement des Rouge & Bleu avant d’avoir une longue conversation avec Christophe Galtier. « Depuis un mois, on rôle s’est de facto réorientée vers des tâches liées à l’organisation et à la gestion du secteur sportif jour après jour. Pour mieux comprendre son environnement et les attentes autour du PSG, Campos a a d’abord pris le temps de rencontrer et de discuter avec des anciens joueurs et entraîneurs de Paris. Et même quelques supporters qu’il connaît« , explique le média sportif.

Impressionné par la qualité du travail fourni par les employés basés à Saint-Germain-en-Laye

Au quotidien, il a un dialogue permanent avec les joueurs « sans pour autant le formaliser par des réunions. » Il multiplie aussi les échanges avec des membres de l’intendance, du service médical ou de la sécurité afin de faire connaissance et comprendre leur fonctionnement. « Il n’a pourtant pas révolutionné l’organisation de ses services. Si quelques changements, relevant du détail, ont été apportés, l’ensemble de la direction sportive et du staff a été impressionné par la qualité du travail fourni par les employés basés à Saint-Germain-en-Laye« . « En privé, Luis Campos parle actuellement de « deuxième phase », après le mercato et la gestion du quotidien, il envisage déjà de prolonger des éléments importants de l’effectif dont les contrats se terminent d’ici la fin de l’année ou en 2024 (Messi, Ramos, Marquinhos, Verratti et Kimpembe)« , indique également Goal.