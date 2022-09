Titulaire – en défense centrale – contre la République Tchèque samedi (0-4) avec le Portugal, Danilo Pereira avait demandé à son sélectionneur – Fernando Santos – de sortir du terrain à 10 minutes de la fin en raison d’un coup reçu. Il avait été remplacé par Matheus Nunes. Une sortie par précaution, la sélection portugaise affrontant demain soir (20h45) l’Espagne pour obtenir une place au Final Four de la Ligue des Nations.

Il devrait être apte pour l’Espagne

Présent à Braga pour préparer ce choc, le Portugal s’est entraîné ce lundi dans le stade où il jouera demain. Sur ses réseaux sociaux, le champion d’Europe 2016 a dévoilé des vidéos des joueurs présents à la séance. Et dans ces dernières, ont peu apercevoir Nuno Mendes ou bien encore Danilo Pereira. La présence du numéro 15 du PSG à l’entraînement est de bon augure pour lui pour demain soir. Très performant depuis plusieurs semaines, à un poste qui n’est pas le sien, il devrait ainsi pouvoir tenir sa place contre les Espagnols.

Présent en conférence de presse, le numéro 15 du PSG est revenu sur sa sortie contre la République Tchèque. « J’avais reçu un coup au genou. Comme le match était pratiquement terminé, j’ai demandé au coach de me remplacer mais maintenant je vais bien et je suis prêt pour le match« , explique Danilo dans des propos relayés par O Jogo avant de revenir sur sa polyvalence. « Je me sens à l’aise en tant que défenseur central. Je m’entraîne depuis de nombreuses années et je joue souvent à ce poste pour le club et l’équipe nationale. Je suis prêt pour n’importe quelle position. »