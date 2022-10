Neymar Jr réalise le meilleur début de saison de sa carrière. Irréprochable sur le terrain, le numéro 10 du PSG est un élément indiscutable du onze de Christophe Galtier. Des bonnes performances qui lui permettent de recevoir de nombreux éloges.

Avec 11 buts et 8 passes décisives depuis le début de l’exercice 2022-2023 avec le PSG, Neymar Jr est dans une forme éblouissante aux côtés de ses deux coéquipiers Lionel Messi et Kylian Mbappé. Décisif en club, le numéro 10 a également montré son importance avec la sélection du Brésil lors de la trêve internationale (1 but et 2 passes décisives). Et sans surprise, le Brésilien de 30 ans reçoit de nombreuses louanges de la part de ses partenaires, compatriotes ou encore de ses anciens coéquipiers.

« Neymar est une machine à jouer au football »

Dans un entretien à One Football, son ancien partenaire au FC Barcelone (2013-2017), Andres Iniesta (38 ans), a été interrogé sur la forme actuelle de Neymar Jr. Et pour le champion du Monde 2010, l’attaquant du PSG est la définition même du football plaisir. « Je ne peux dire que des choses positives sur Neymar. Pour moi, c’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu et avec qui j’ai joué. C’est une machine à jouer au football, à dribbler, à faire des passes. Quand on parle de football, on parle de spectacle et de plaisir et que les gens s’amusent. C’est exactement ce que représente Neymar sur le terrain », a déclaré l’actuel joueur du Vissel Kobe au Japon, avant de s’exprimer sur les chances du Brésil de remporter la Coupe du monde. « Je pense que personne, sur la planète football, n’oublie le Brésil quand il s’agit de parler des favoris d’une Coupe du monde. Et en plus, ils ont une équipe de grande qualité, je suis sûr qu’ils vont se battre pour la victoire finale. »