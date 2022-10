Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit l’OGC Nice dans le cadre de la neuvième journée. Une rencontre spéciale pour le Collectif Ultras Paris. En effet, en ce 1er octobre est une date importante dans l’histoire du groupe d’Ultras. Comme le rapporte le Parisien, les Ultras faisaient leur retour au Parc des Princes le 1er octobre 2016 lors d’une victoire contre Bordeaux.

De 200 à plus de 2000

Après cinq ans d’absence liés au plan Leproux, « les ultras faisaient, en effet, ce jour-là leur retour au Parc des Princes et écrivaient un nouveau chapitre dans l’histoire du PSG. » Lors de cette rencontre contre les Bordelais, il y avait 200 membres du Collectif Ultras Paris. Six ans après, « le contingent a bien grossi et ils sont aujourd’hui plus 2 000 à faire partie du groupe Collectif Ultras Paris. » Ce dernier fêtera donc ses six ans de présence dans l’antre des Rouge & Bleu. « Si aucune grande festivité ne devrait être au programme de ce match de la 9e journée de Ligue 1, le CUP devrait donner de la voix comme il le fait depuis le début de saison« , conclut le Parisien.