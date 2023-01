Revue de Presse PSG : Angers, Messi, champion d’automne…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 12 janvier 2023. Le PSG renoue avec la victoire face à l’Angers SCO, Lionel Messi décisif pour son retour à la compétition, le club parisien champion d’automne.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG face à l’Angers SCO (2-0) et plus précisément sur le retour décisif de Lionel Messi à la compétition. Plus de trois semaines après son sacre avec l’Argentine en Coupe du monde, le septuple Ballon d’Or a marqué pour son match de reprise. Il a été l’un des meilleurs Parisiens sur la pelouse du Parc des Princes. À l’origine de l’ouverture du score de Hugo Ekitike, l’Argentin a donné un avantage plus important aux siens à 20 minutes de la fin du match, soit son 13e but en 20 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge & Bleu. Il s’est surtout montré impliqué sur le terrain en faisant souvent les bons choix. Depuis son arrivée à l’été 2021, Lionel Messi « est impliqué dans 52 buts en 54 matches (24 buts, 28 passes décisives). »

Alors qu’aucune cérémonie d’avant-match n’a été programmée pour célébrer son titre de champion du Monde, le numéro 30 du PSG a largement été applaudi au moment des compositions d’équipes. « Pendant la rencontre, certains n’ont pas hésité à sortir des drapeaux de l’Argentine ou à brandir des maillots floqués du septuple Ballon d’Or. » Mais le Collectif Ultras Paris (CUP) a été moins bouillant pour le retour de la star argentine. Depuis les sifflets contre l’ancien Barcelonais la saison passée, « la relation entre les Ultras et Lionel Messi s’est cassée. Et même un soir de retour comme champion du monde, la Pulga a décidé de ne pas venir saluer les supporters. Une habitude qui ne passe plus chez les Ultras », rapporte L’E. La prochaine étape pour l’attaquant de 35 ans sera de prolonger son contrat. « Même s’il est désormais heureux dans la capitale, il n’a pas encore donné son accord final. »

Grâce à ce succès face au SCO, le PSG est officiellement champion d’automne. De son côté, le RC Lens a concédé le match nul face au RC Strasbourg (2-2) et perd deux points sur le leader. Sur leurs 18 matches disputés en Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont remporté 15 rencontres (2 nuls et 1 défaite). « Ce titre honorifique de champion à mi-course ne risque pas d’émouvoir les Parisiens et ne changera pas grand-chose à leur saison qu’ils rêvent en bien plus grand. » Présents à l’entraînement ce mercredi, Achraf Hakimi et Kylian Mbappé pourraient faire leur retour à la compétition face au Stade Rennais ce dimanche.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG face à l’Angers SCO et plus particulièrement sur le retour de Lionel Messi à la compétition. Et si certains pouvaient craindre un manque de motivation de La Pulga après son titre en Coupe du monde, « l’Argentin a plutôt rassuré son monde et fait pencher son retour à la normale du côté de l’optimisme. » Comme il l’a montré en début de saison avec le maillot parisien ou pendant le Mondial avec l’Argentine, l’attaquant de 35 ans a gardé son habitude à être décisif. « Messi a montré que si Paris n’avait pas prévu de saluer son couronnement il y a trois semaines à Doha, la Pulga n’était pas du genre à traîner des pieds et à faire la moue. » Après la rencontre, Christophe Galtier a salué le retour de son attaquant : « Il parait apaisé, léger, très en forme sur le plan physique. L’équipe avec Leo offre un autre visage. On sait tous qu’il aime marquer et que ces joueurs là ont besoin de marquer. Il était important pour l’équipe de retrouver Leo au cœur du jeu. C’est bien qu’il ait pu faire tout le match. »

Le quotidien francilien revient plus en détails sur la performance des Parisiens face au SCO. Et contre la lanterne rouge du championnat, les Rouge & Bleu n’ont pas brillé dans le jeu et se sont contentés du strict minimum. Grâce au match nul du RC Lens, le club parisien obtient le titre honorifique de champion d’automne. « Pour le reste, cette soirée laissera un goût amer, avec une odeur de flop parfois, après une victoire poussive, un jeu insuffisant, une intensité proche du scandale, une défense inquiétante et souvent fissurée », résume LP. Le club parisien était par moment désorganisé, qu’importe son schéma tactique et les titulaires à l’intérieur. Le retour de la défense à trois n’a pas rassuré même s’il a permis à Nordi Mukiele d’avoir le champ libre dans le couloir droit. L’ancien du RB Leipzig « se révèle le grand gagnant de ce PSG-Angers en l’absence d’Achraf Hakimi. » Et depuis quelques matches, un autre joueur marque des points : Hugo Ekitike. L’ancien Rémois a marqué pour la quatrième fois lors des cinq dernières rencontres et commence peu à peu à trouver ses marques. Face à l’Angers SCO, le club parisien s’est contenté du minimum mais il devra proposer un autre contenu contre le Stade Rennais ce dimanche.