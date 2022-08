Le PSG réalise un début de saison exceptionnel. Les joueurs de Christophe Galtier ont marqué 21 buts pour 3 buts encaissés. La MNM est en forme avec un Neymar auteur de sept buts et six passes décisives en quatre rencontres. Kylian Mbappé reste sur un triplé contre Lille (4 buts en 2 matches) alors que Lionel Messi semble avoir retrouvé son niveau (4 matches, 4 buts, 2 passes décisives). Dans l’Equipe du Soir, ils se sont demandé lequel avait le plus impressionné depuis le début de la saison. Et Vincent Duluc a choisi la Pulga.

« Moi j’ai dit Messi parce que pas que je n’y croyais plus mais j’y croyais moins. Ce que l’on a vu de Lionel Messi la saison dernière ça faisait un peu de peine. Ce n’est pas parce qu’en fin de saison il a refait des stats contre personne que c’était rassurant. En revanche, ce que l’on voit depuis un mois, tout d’un coup, je me dis : « Messi joue en Ligue 1, c’est incroyable qu’il joue en Ligue 1. La saison dernière, il n’y a pas beaucoup de périodes où je me suis dit ça. Là, on touche enfin du doigt le joueur qu’il est. Alors, ce n’est pas le même joueur qu’avant, il a évolué, il s’est transformé. Mais quel joueur.«