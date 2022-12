PSG : Aucune date fixée pour le retour de Messi

Le récent vainqueur de la Coupe du Monde 2022, Leo Messi, est toujours en Argentine auprès de sa famille à l’occasion des fêtes de fin d’année. Cependant, le quotidien parisien devra reprendre pour le septuple Ballon d’Or. En ce sens, le PSG devrait bientôt discuter avec son numéro 30 afin de fixer une date.

Dans les rangs du Paris Saint-Germain, c’est pas moins de onze joueurs qui ont été engagés avec leur sélection nationale afin de disputer le Mondial au Qatar. Pour chacun d’entre eux, le retour au Camp des Loges a été fixé avec leur direction à 10 jours après leur dernier match dans la compétition. Cependant, du côté du club de la capitale, la compréhension et le cas par cas ont pris le dessus pour organiser la reprise des uns et des autres. En ce sens, certains comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont été de retour au centre Oooredoo bien avant la date convenue, et d’autres sont restés au repos davantage que prévu, à l’image de Neymar et Marquinhos. En contact régulier avec ses joueurs durant cette trêve internationale, le PSG n’attend plus que le retour de Leo Messi afin d’avoir son groupe au complet.

Leo Messi accompagné de son épouse et ses enfants lors du réveillon de Noël (Image : Instagram @antonellaroccuzzooo)

L’international argentin, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l’Albiceleste, devrait bénéficier de plus de 10 jours de repos. En effet, entre le voyage entre Doha et Buenos Aires, les célébrations dans les rues de la capitale argentine, et les fêtes de fin d’années, le Paris Saint-Germain pourrait octroyer un temps libre plus conséquent que prévu à La Pulga. En ce sens, après avoir fêter Noël ce week-end avec ses proches, Leo Messi devrait faire un point avec ses dirigeants et le staff de Christophe Galtier d’ici le Nouvel An selon les informations de L’Equipe. Il devrait assurément manquer la reprise de la Ligue 1 Uber Eats face au RC Strasbourg ce mercredi 28 décembre (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Son absence devrait également être à notifier à Lens le 1er janvier prochain et pourrait s’étendre pour l’entrée en lice en Coupe de France cinq jours plus tard face à Châteauroux.