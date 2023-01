Revue de Presse PSG : Messi, Kimpembe, Titis…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 5 janvier 2023. Le retour et l’accueil de Lionel Messi au Camp des Loges, encore des détails à régler pour la prolongation de contrat de l’Argentine, Presnel Kimpembe espéré fin janvier à l’entraînement, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery parmi les 10 pépites formées en France.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le retour à l’entraînement de Lionel Messi. Après plus de deux semaines de repos suite à son sacre en Coupe du monde avec l’Argentine le 18 décembre dernier, le numéro 30 du PSG a effectué son retour au centre d’entraînement ce mercredi et a été reçu par une haie d’honneur de la part du personnel, du staff et de ses coéquipiers parisiens. Puis, il a reçu un trophée des mains de Luis Campos. « Une nouvelle récompense sur laquelle figuraient son nom, le logo de son club et une étoile au sommet, symbole de sa conquête de la Coupe du monde. » Un hommage qui a surpris et ému l’international argentin. « Je veux remercier tout le monde pour l’accueil que j’ai reçu, de tout le personnel, de mes coéquipiers et du staff. Je suis content. Je vais me préparer physiquement, bien m’entraîner, retrouver du rythme pour être prêt quand le staff décidera que je peux jouer », a-t-il confié au média du club.

Son retour à la compétition n’est pas prévu pour le match face de Coupe de France face à Châteauroux vendredi mais plutôt pour la réception de l’Angers SCO le 11 janvier prochain. Christophe Galtier avait confié que les Mondialistes avait besoin « d’au moins quatre-cinq jours de remise en route avant de pouvoir reprendre un rythme plus en adéquation avec la compétition. » Et l’autre actualité concernant Lionel Messi est sa prolongation de contrat avec le PSG. Les deux parties sont d’accord pour prolonger l’aventure ensemble et les négociations vont désormais se poursuivre. « On doit régler des petits détails. Mais ils ont leur importance », dit-on au PSG. Cela porte notamment sur la durée du contrat et le salaire. « Au club, on espère concrétiser d’ici à la fin janvier », conclut L’E.

Une 𝐡𝐚𝐢𝐞 𝐝’𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 pour notre champion du monde ! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/xsRHdfVbQS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023

Le quotidien sportif fait également un focus sur les 10 jeunes joueurs les plus talentueux formés en France. Et deux Parisiens figurent dans ce classement : El Chadaille Bitshiabu (17 ans) et Warren Zaïre-Emery (16 ans). Concernant le défenseur, il a connu sa première titularisation en Ligue 1 la semaine passée face au RC Strasbourg à un poste inhabituel de latéral gauche. « C’est une tour de contrôle. Il fait 1,98 m, il est assez large. Vous voyez Boateng ? El-Chadaille est immense mais, en même temps, il a un très, très bon pied gauche, une qualité de passe incroyable pour son âge. Il a une passe laser, à la fois forte, dosée et très précise », explique José Alcocer, sélectionneur de l’équipe de France des moins de 17 ans. Pour Warren Zaïre-Emery, il est considéré comme le « plus grand ‘prospect’ de la formation du PSG. » À seulement 16 ans, il avait déjà reçu de nombreuses sollicitations l’été dernier et « a même failli être prêté à Lens avant d’être retenu par le duo Galtier-Campos », rapporte L’Equipe. Il compte 5 apparitions en championnat et 1 en Ligue des champions. « Il sait quand il doit donner la balle, quand il ne doit pas le faire, quand il doit jouer long, court… Il a une maturité et une technique exceptionnelles au service de sa qualité de jeu. C’est un joueur autour duquel vous bâtissez l’équipe, tout simplement », décrypte José Alcocer.

De son côté, Le Parisien évoque aussi le retour à l’entraînement de Lionel Messi ce mercredi. Reçue par une haie d’honneur, La Pulga a été chaleureusement accueillie par le PSG après sa victoire finale en Coupe du monde. « Le septuple Ballon d’or a pu mesurer à quel point son retour dans la capitale était attendu. » Tout au long de la journée, l’Argentin a été félicité et il a notamment échangé quelques mots avec son coach, Christophe Galtier. « Avec certains coéquipiers, les discussions ont été plus approfondies et la complicité plus marquée comme avec son ami Neymar. » Après ces célébrations, le numéro 30 des Rouge & Bleu a redémarré en salle puis a repris l’entraînement avec ses partenaires et a effectué une séance assez légère (toros, exercices de circulation de balle et frappes dans des petits buts). Son forfait face à Châteauroux est quasi acté. « Chaque joueur parisien ayant disputé la Coupe du monde a dû passer entre les mains du staff médical pour un check-up afin d’établir une date de reprise. Celle de Messi sera également fixée après cette révision », précise LP. S’il a l’accord des différents staffs, Lionel Messi pourrait effectuer son retour à la compétition face à l’Angers SCO au Parc des Princes, le 11 janvier. Reste à savoir quel accueil il recevra de la part du public. Pour le moment, « le club parisien n’a prévu aucun hommage dans son enceinte pour fêter le sacre de sa star. Mais la réflexion se poursuit. »

Enfin, le quotidien francilien revient sur la blessure de Presnel Kimpembe. Touché au tendon d’Achille depuis novembre dernier, l’international français entame une nouvelle course contre la montre pour être disponible face au Bayern Munich (14 février / 8 mars) en Ligue des champions. Touché aux ischio-jambiers en septembre, le champion du monde 2018 avait déjà manqué 10 rencontres avant son retour à la compétition. Mais une blessure au tendon d’Achille l’a ensuite privé de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Désormais, le Titi doit soigner une tendinopathie au tendon d’Achille droit. La semaine passée, le PSG avait indiqué que son défenseur alternera entre soins et entraînements individualisés pendant 4 semaines. Aujourd’hui, l’objectif de Kimpembe et du club est « d’avancer pas à pas et de ne surtout pas précipiter un retour qui rimerait avec rechute » Si sa blessure évolue favorablement, un retour à l’entraînement collectif est espéré fin janvier avec en ligne de mire le huitième de finale aller de Ligue des champions face aux Bavarois. « C’est une nouvelle course contre la montre qui débute pour le vice-capitaine parisien. »