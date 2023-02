PSG / Bayern – Les compositions officielles

C’est le grand retour de la Ligue des Champions ! Ce mardi soir, coup d’envoi à partir de 21h00, le Parc des Princes sera le lieu d’un choc opposant le PSG au Bayern Munich. Voici les compositions concoctées par les deux coaches.

Après une liste de désillusions qui s’allonge de plus en plus, le PSG se doit de réagir. Et pour se faire, il faudra batailler avec un sacré client puisqu’il s’agit purement et simplement du Bayern Munich. Ce mardi 14 février, jour de Saint-Valentin, les deux mastodontes se font ainsi face au Parc des Princes en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une confrontation attendue avec grande impatience par tous les suiveurs de la planète football.

Et Christophe Galtier vient d’ailleurs d’annoncer le XI qu’il a choisi d’aligner pour cette échéance. Gianluigi Donnarumma gardera, bien évidemment, la cage rouge et bleu. La défense, de droite à gauche, sera constituée d’Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos et Nuno Mendes. Le milieu de terrain, à plat, verra quatre joueurs tenter de faire avancer le jeu des leurs : Danilo et Marco Verratti seront placés devant la défense. Carlos Soler à gauche et Warren Zaïre-Emery, à droite, seront chargés d’animer les ailes. Enfin, comme attendu, Neymar Jr et Lionel Messi formeront le duo d’attaque. Pour sa part, le Bayern s’avance dans son habituel 3-4-3. À noter la titularisation d’Éric Maxime Choupo Moting à la pointe de l’attaque des visiteurs.

La feuille de match de PSG / Bayern

Stade : Parc des Princes – Match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions – Diffuseurs : RMC Sport 1 / Canal+ – – Arbitre : Michael Oliver – Assistants : StuartBurt et Simon Bennett. Quatrième arbitre : Andrew Madley. Assistance video : Stuart Atwell et Tomasz Kwiatkowski

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Soler – Neymar, Messi

Le XI du Bayern : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt – Coman, Kimmich, Goretzka, Cancelo – Musuala, Sané – Choupo Moting