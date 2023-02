PSG / Bayern : les notes des Parisiens dans la presse

Hier soir, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Parc des Princes contre le Bayern Munich (0-1) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens devront s’imposer et proposer un meilleur visage dans trois semaines pour éliminer le club allemand.

Lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG a été très amorphe pendant pratiquement toute la rencontre, laissant le ballon au Bayern Munich et se contentant de bien défendre. Les Parisiens ont malheureusement concédé l’ouverture du score par Kingsley Coman, le titi parisien. L’entrée en jeu de Kylian Mbappé un peu avant l’heure de jeu a changé la donne et le PSG a livré un dernier quart d’heure intense, mais sans pour autant égaliser, malgré deux buts de son numéro 7 hors-jeu, dont un pour quelques centimètres. Les notes des joueurs de Christophe Galtier ne sont pas très hautes.

Sergio Ramos en patron

L’Equipe et le Parisien ont salué la performance de Sergio Ramos. Le défenseur central a reçu un 6 dans le quotidien sportif. « L’Espagnol a livré une première période solide en multipliant les interventions nécessaires (10e, 27e, 40e) mais aussi les mauvaises passes (4e, 17e). Sur un nouveau ballon perdu en seconde période (62e), Choupo-Moting a failli doubler la marque mais son tir a fini sur le poteau. » Du côté du quotidien francilien, c’est un 6,5. « Difficile d’en vouloir à l’ancien Madrilène, qui a été très costaud pendant une grosse partie du match. Autoritaire sur plusieurs interventions (10e, 12e, 14e, 27e, 39e, 40e, 41e), il a pris son rôle à bras-le-corps. Sa passe ratée pour Neymar aurait pu quand même profiter à Choupo-Moting (63e). » Les deux quotidiens ont aussi apprécié le match de Danilo Pereira, noté 5 par l’Equipe, « un match courageux. Son impact a fait du bien et il a été un des rares à répondre présent dans les duels. Avec le ballon, c’est autre chose (27e) et ça n’a pas aidé à desserrer l’étreinte adverse. Un gros retour défensif dans sa surface (56e)« , et 6 par Le Parisien. « Dans la paire du milieu, le Portugais a dégagé beaucoup d’autorité lors du premier acte. Il a apporté de l’impact et de l’énergie par sa grande carcasse. Il a aussi été précieux sur les coups de pied arrêtés défensifs. Moins impressionnant après la pause.«

Divisé pour Marco Verratti

Marco Verratti n’a pas réalisé son meilleur match sous le maillot du PSG. Les deux quotidiens ne sont pas d’accord sur sa note. Le Parisien lui accorde un 5, expliquant : « En constant mouvement, il a fait le nécessaire pour harceler le porteur et compenser si nécessaire à droite, avant de baisser le pied. Deux bons retours sur Coman (20e) et Musiala (31e), mais du déchet. Il aura manqué d’un vrai créateur pour faire le lien avec l’attaque. » Alors que l’Equipe lui donne un 3. « Il a beaucoup couru dans le vide, souvent à contretemps du fait des dédoublements allemands. À force de s’époumoner dans les courses, il a fini par perdre en lucidité et par ne plus maîtriser grand-chose. De bons retours (20e). Un tacle salvateur sur Choupo-Moting dans sa surface (49e). »

Une première titularisation en C1 mitigée pour Zaïre-Emery

Pour sa première titularisation en Ligue des Champions dans un poste qui n’est pas le sien, Warren Zaïre-Emery a obtenu un 3 et 4 dans les deux quotidiens. L’Equipe explique, « le titi du PSG a été tendu sur ses premiers ballons et ça l’a conduit à être plus prudent. Beaucoup de ballons perdus et pas assez saignant au duel, il a vu le très haut niveau. Ses couvertures intérieures – Hakimi montait sur les débordements de Coman – ont été plutôt efficaces. » De son côté, le Parisien indique : « Plus jeune joueur à démarrer un match à élimination directe en Ligue des champions, à 16 ans et 11 mois, le titi parisien a eu du mal à rentrer dans la partie. Pas vraiment à l’aise dans ce registre de milieu droit, il s’est fait bouger à l’épaule. Son bon service dans l’espace aurait pu profiter à Neymar (8e). Il a malheureusement perdu beaucoup de ballons et a failli dans sa capacité à combiner sur les quelques situations de contre de son équipe. Absent des débats sur le but bavarois, qui vient pourtant de son côté.«