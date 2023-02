Revue de Presse PSG : Bayern Munich, Mbappé, supporters

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 15 février 2023. La défaite du PSG contre le Bayern Munich. Le retour à la compétition de Kylian Mbappé. Les projections sur le match retour, les supporters au rendez vous.

Dans son édition du jour, l’Equipe consacre sa Une sur la défaite du PSG contre le Bayern Munich en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-0). Le quotidien sportif explique que les Rouge & Bleu ont été puni par le club allemand pour ne pas avoir été suffisamment entreprenants. Ils se rendront à Munich en position inconfortable. « Mais, avec le retour durable de Kylian Mbappé, tout reste possible. » Damien Degorre explique que le PSG n’a pas livré un combat suffisamment intense, a été longuement trop frileux, imprécis et attentiste et « il a dû patienter jusqu’à l’entrée de Kylian Mbappé avant de se porter vraiment vers l’avant. Il lui a manqué aussi 10 centimètres, la moitié du pied de Nuno Mendes qui avait réussi à s’échapper dans le dos de la défense bavaroise avant de centrer pour Mbappé dont le but égalisateur sera finalement refusé. » C’est peu mais c’est énorme, c’est rageant mais c’est la réalité lance le quotidien sportif. Au moment d’analyser cette rencontre, l’Equipe explique ne pas savoir s’il faut retenir cette heure et quart sans relief ou bien ces 10 minutes, entre la 77e et la 87e où les Parisiens « ont démontré qu’ils étaient capables de faire très mal. » Hier, Christophe Galtier a débuté la rencontre avec un 4-4-2 à plat, un système qu’il utilisait à Lille et Nice. Ce dernier « a eu le mérite de rassurer sa formation. » Dans ce système, il a réussi à limiter l’expression offensive du Bayern mais il n’a pas favorisé l’expression offensive du PSG. Le quotidien sportif qui estime aussi que ce n’était pas un immense Bayern Munich en face hier, « ce qui rend le résultat plus douloureux mais également porteur de quelques espoirs. » Avec un Mbappé à 50 %, le PSG a été à un orteil d’égaliser. D’ici au match retour, programmé le 8 mars, le numéro 7 parisien aura le temps de retrouver du rythme et une meilleure santé. « Avec lui sur le terrain dès le coup d’envoi, le Bayern ne pourra pas défendre aussi haut qu’il s’y est employé hier.«

L’Equipe revient plus en détails sur l’entrée en jeu de Kylian Mbappé qui a tout changé pour le PSG. « Au moment d’entrer en jeu, l’attaquant du PSG savait exactement ce que l’on attendait de lui. Réveiller une équipe jusque-là moribonde et menée au score, rallumer l’espoir avant le match retour. » Avec peu d’entraînement dans les jambes, il n’était pas question de prendre des risques démesurés en le titularisant . Il a donc été décidé qu’il allait jouer 30 minutes. « Le pari de Christophe Galtier a bien failli réussir« , assure le quotidien sportif. « Son entrée a radicalement la face de cette rencontre jusqu’à la dominée dans des proportions affolantes par le Bayern Munich.[…] A vrai dire, on n’a pas tout de suite vu le changement. Sur ses premiers ballon, Mbappé se montrait aussi emprunté que ses partenaires. » La raison, il manquait de sensation et il a mis quelques minutes à retrouver ses repères. Il aura fallu attendre l’approche du dernier quart d’heure pour qu’il réussisse à se débarrasser de la défense bavaroise et se procurer sa première grosse occasion. Lancé dans la profondeur par Fabian Ruiz, il s’est présenté seul face à Yann Sommer. Dans un angle fermé à gauche, il a vu le gardien suisse repoussé sa tentative de la tête (73e). Malgré cette défaite, le PSG n’a pas tout perdu assure l’Equipe. Dans trois semaines, Mbappé aura plus de 30 minutes dans les jambes. « Et faute d’avoir été décisif, il a semé quelques promesses : celles d’un tout autre type match, où il pourra croire à tout, même au hold-up.«

Le Parisien revient évidemment sur cette défaite du PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Il estime que les Parisiens ont sérieusement compromis leur chance de qualification pour les quarts de finale. « Il faudra un exploit dans trois semaines en Bavière. » Cette défaite, la troisième de suite dans trois compétitions différentes fragilise Christophe Galtier, « car il est un entraîneur qui ne gagne pas, à la tête d’une équipe qui s’exprime mal et dont il ne parvient plus à trouver une solution pour la changer, la ranimer même si le retour de Mbappé va hausser mécaniquement de cet ensemble informe« , indique le quotidien francilien. Hier, le PSG a défendu essentiellement jusqu’au but de Kingsley Coman note Dominique Sévérac expliquant que la première incursion dans la surface du Bayern a eu lieu à la 14e minute et qu’il n’y a eu qu’un seul tir parisien en première mi-temps contre neuf pour les Allemands. Le Parisien indique que le coach du PSG avait choisi une tactique pour contrer les points forts du Bayern – son attaque – et pas pour insister sur ses points faibles, les espaces dans le dos d’une équipe avec un bloc haut. « Sans doute parce qu’il ne pouvait pas aligner d’emblée Kylian Mbappé. » Le quotidien francilien explique que d’habitude, le PSG entretient une forme d’espoir jusqu’au match retour. « Il n’y aura même pas cela cette année, avec une sinistrose contagieuse qui laisse peu de chance lors du match retour« , lance Dominique Sévérac. « On y croira, ou on fera semblant, en se disant que Mbappé aura trois semaines de plus dans les jambes et que la culture locale, son allant, l’obligera à laisser des boulevards. Encore faudrait-il savoir défendre, ce qui n’est pas exactement la force de ce PSG-là« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui fait également un focus sur le retour à la compétition de Kylian Mbappé. « Une fois de plus, il aura donc défié le temps. […]Il aura réussi un nouveau pari. Il aura raccourci la durée de son indisponibilité initialement estimée à trois semaines » en revenant 13 jours seulement après sa blessure. Lorsqu’il est entré en jeu, « on attendait évidemment de retrouver les solutions offensives que seul Mbappé est en mesure de proposer aujourd’hui au PSG« , indique Le Parisien. Ce dernier se sert de son interview accordée à Canal Plus à l’issue de la rencontre pour noter que Mbappé était frustré par son retour mais qu’il donnait rendez-vous pour le match retour. « Comme toujours : suivez le guide !« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien qui a enfin évoqué les supporters du PSG, qui ont déployé un magnifique tifo. Pendant 90 minutes, le peuple parisien a joué son rôle de 12e homme assure le Parisien, « ne déviant jamais de sa ligne de conduite, à savoir venir au soutien d’une équipe qui avait bien besoin d’un supplément d’âme venant des tribunes, puisqu’il est rarement venu des pieds des hommes de Christophe Galtier. » Le quotidien francilien qui indique que l’union sacrée était prônée par tout le monde « après les épisodes mouvementés des derniers jours. » Le CUP avait rappelé à ses fidèles que ce n’était pas le moment de crier sa colère « ou de houspiller ses ouailles. » À l’issue de la rencontre les joueurs sont venus à leur rencontre, dont Neymar et Messi, peu habitué à le faire. Le quotidien francilien explique aussi que Kylian Mbappé a redonné du souffle à un public qui semblait parfois autant en apnée que sa formation. Son but annulé pour hors-jeu avait redonné vie au Parc « et poussé le virage Auteuil à craquer plusieurs fumigènes pour le célébrer. »