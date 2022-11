Le PSG domine sans partage la Ligue 1

Pour conclure cette première partie de saison, le PSG a déroulé face à l’AJ Auxerre (5-0) ce week-end. Une parfaite manière de conclure en beauté ces quatre premiers mois de compétition avec un série d’invincibilité toujours en cours.

Alors que la Coupe du monde occupera l’actualité footballistique jusqu’au 18 décembre, L’Equipe fait le bilan de la première partie de saison des clubs de Ligue 1. Leader invaincu, le PSG domine sans partage le championnat avec un quasi sans-faute (13 victoires et 2 nuls). Depuis le début de la saison 2022-2023, le club parisien a seulement été freiné par l’AS Monaco (1-1) et le Stade de Reims (0-0) en championnat. De plus, les joueurs de Christophe Galtier possèdent la meilleure attaque (43 réalisations) et défense (9 buts encaissés) de L1. « C’est la cinquième fois de son histoire qu’il dépasse les 40 points à ce stade et il est bien parti pour conquérir un 11e titre de champion, même s’il n’a pas encore affronté ses deux poursuivants (Lens, Rennes) dans la phase aller », observe L’E. Dans les cinq grands championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France), seul le Bayern Munich possède une meilleure différence de buts que le PSG (+36 contre +34).

En plus d’être l’équipe avec la possession de balle (60,5 %) la plus importante en moyenne, la domination parisienne se ressent dans d’autres domaines : le PSG est la formation qui « a le plus frappé au but (239 fois), devant Lille (223) et Rennes (221), et le plus cadré (113), devant Monaco (90) et Rennes (89). » La supériorité parisienne se remarque aussi dans le nombre de grosses occasions de buts dans le jeu (36), en contre-attaque (7) ou après une récupération haute (6). En revanche, les Rouge & Bleu concèdent trop de tirs par match, plus que Lille, Lens, Rennes, Lyon et Ajaccio.

Image : L’Equipe

Le trio Messi-Neymar-Mbappé en feu

Et si le PSG a pu réaliser un quasi sans-faute en Ligue 1 jusqu’à présent, c’est en grande partie grâce à la forme étincelante de ses trois attaquants, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Ce trio offensif a inscrit 70% des buts parisiens en championnat : 11 buts et 9 passes décisives pour le Brésilien, 7 buts et 10 passes décisives pour l’Argentin et 12 buts et 2 passes décisives pour le Français. Lors de l’exercice 2021-2022, le numéro 7 parisien portait à lui tout seul les Rouge & Bleu. Au même moment la saison passée, Kylian Mbappé était à « 7 buts et 7 passes décisives après 15 journées ; Neymar à 3 buts et 3 passes décisives ; Messi avait attendu la 15e journée pour livrer une passe décisive (3 d’un coup, même à Saint-Étienne) et n’avait marqué qu’une fois. »

Avec 147 buts en Ligue 1, le champion du Monde 2018 est le meilleur buteur au 21e siècle et « pourrait devenir le premier joueur à atteindre les 150 buts depuis Jean-Pierre Papin (156 entre 1986 et 1998). » Cette saison, le natif de Paris est celui qui tente le plus sa chance en championnat (4,71 tirs par match), mais celui qui cadre le plus depuis le début de saison est Lionel Messi (2,46), devant le Français (2,36 par match). Le septuple Ballon d’Or est également le joueur qui « affiche le meilleur ratio dribbles tentés (6,4 en moyenne par match)-dribbles réussis (3,74). Neymar, lui, est le joueur de l’élite le plus impliqué sur une séquence se terminant par un but », rapporte le quotidien sportif.