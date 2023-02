PSG / Bayern – Pour Giresse, Neymar a voulu trop en faire

Le PSG n’a pas vraiment abordé son huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich de la meilleure des façons avec une défaite à la clé 0-1 pour son match aller au Parc des Princes. Et forcément, après cette nouvelle déconvenue, plusieurs éléments sont pointés du doigt.

Parmi ceux-ci, on retrouve un certain Neymar Jr. Associée à Lionel Messi sur le front de l’attaque rouge et bleu, la star auriverde, comme son homologue argentin, a eu toutes les peines du monde à sortir son épingle du jeu face au Bayern Munich. Pire, c’est surtout son déchet balle aux pieds qui est a souligné.

Un joueur qui manque de simplicité

L’ancien blaugrana a donc déçu. Alain Giresse fait partie de ces observateurs qui en attendent bien plus d’un tel joueur. Interrogé dans les colonnes du Parisien ce jour, l’ancien coach du PSG a estimé que Neymar voulait tout simplement trop en faire : « Il en a encore trop fait. Cela manque de simplicité. C’est toujours pareil. Il a du mal à faire la différence sur les un-contre-un. Si en plus il y a des ballons perdus bêtement… », a estimé l’homme âgé de 70 ans.