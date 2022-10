Après une première partie de la revue de presse centrée uniquement sur le match nul du PSG face au SL Benfica (1-1) en Ligue des champions, les journaux français ont également donné des informations sur les raisons des envies de départ de Kylian Mbappé et son mécontentement depuis sa prolongation de contrat.

L’Equipe consacre sa Une à Kylian Mbappé. Se sentant trahi par ses dirigeants en raison de promesses non-tenues après sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, le Français envisage un départ dès le mois de janvier. Mais les dirigeants parisiens se montrent ferme dans ce dossier à l’image du discours de Luis Campos avant le match face au SL Benfica. Et le quotidien explique les raisons du spleen de Kylian Mbappé. Alors qu’il avait prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, après de nombreuses négociations et discussions entre les différentes parties, la donne a littéralement changé cinq mois plus tard. Depuis deux mois, le joueur envoie des signaux pour montrer son mécontentement comme en atteste son irritation dès son premier match de la saison face au Montpellier Hérault (5-2) le 13 août dernier. Une rencontre qui a été marquée par le penalty-gate avec Neymar Jr. Ses réflexions sur le mercato estival du PSG (« il faut poser la question aux personnes concernées ») ou encore ses déclarations sur son positionnement avec en point d’orgue le #PivotGang montrent une certaine lassitude concernant sa situation actuelle.

Mais dans l’entourage du joueur, « on assure que le problème dépasse le football, les simples promesses du printemps ou une question de positionnement. Que le climat autour de l’attaquant devient difficile à vivre et que les prochains jours livreront des explications plus précises. » Ce qui est certain, c’est que la volonté du joueur de quitter le PSG est la conséquence de plusieurs semaines de malaise au sein du club, précise L’E. En premier lieu, le joueur de 23 ans estime que les promesses faites au moment de sa prolongation n’ont pas été tenues. Et l’absence de recrutement d’un autre attaquant a pesé lourd vu que le Français doit désormais évoluer dans une position différente. « Une incompréhension alors que les dirigeants lui avaient annoncé qu’il serait la pierre angulaire du projet parisien ces prochaines années et que l’effectif cette saison serait bâti autour de lui. » Ainsi, Kylian Mbappé se sent trahi par ses dirigeants qui avaient annoncé un recrutement XXL (Milan Skriniar, Bernardo Silva et Robert Lewandowski), qui n’a finalement pas eu lieu, et avaient validé le départ de Neymar Jr qui joue au même poste préférentiel.

En privé, le joueur « a avoué s’être trompé dans sa décision de prolonger cet été au PSG » et espère désormais que le club parisien lui ouvrira la porte pour partir dès cet hiver. De son côté, Luis Campos a tenu à démentir ces rumeurs autour d’un départ en janvier 2023. Il est vrai qu’à ce jour, la direction parisienne n’a pas encore reçu de demande formelle de la part du joueur pour un départ en janvier ou l’été prochain. Mais le board des Rouge & Bleu est assez clair à ce sujet : « il est absolument hors de question de lui ouvrir la porte lors de la prochaine fenêtre hivernale. » Au moment de sa prolongation, le joueur a paraphé un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires plus une année en option. Concernant l’activation de cette option, le club de la capitale n’a pas la main dessus et l’été prochain aura donc son importance pour savoir si une vente du joueur est envisageable ou non. Cependant, Doha aurait du mal à voir possiblement deux stars partir en même temps (Messi est en fin de contrat en juin prochain). Mais si le natif de Paris continue de garder cette mentalité négative, une éventuelle vente pourrait se poser, surtout que le club parisien accuse « 225M€ de pertes en 2021-2022 et le déficit pourrait être encore plus lourd pour la saison actuelle. » Ainsi, une vente n’est pas exclue, même « si ce n’est pas du tout le souhait du propriétaire. »

Désormais, en cas de départ, reste à savoir quel club pourrait s’attacher les services de Kylian Mbappé. Désireux de recruter le numéro 7 du PSG depuis quelques années, le Real Madrid a été déçu de la prolongation du joueur à Paris. De plus, la direction madrilène pense qu’un départ du Bondynois dès cet hiver est impossible et voit surtout cela comme une stratégie pour mettre la pression au board parisien. Les rumeurs sur les envies de départ de l’international français ont fait sourire du côté de Madrid et les dirigeants espagnols « ont eu le sentiment de n’être tout compte fait pas si mal lotis », rapporte le quotidien sportif. Surtout que le recrutement de l’attaquant de 23 ans est perçu comme un frein économique dans l’immédiat en raison de son salaire élevé. Mais même s’il a été vexé par la décision de Kylian Mbappé l’été dernier, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, « n’a jamais fermé la porte à son arrivée dans un avenir plus ou moins proche. » Le patron de la Casa Blanca a conscience des belles retombées économiques avec le recrutement de type de joueur. Cependant, certaines voix au sein du club espagnol s’interrogent sur ce recrutement de Kylian Mbappé, notamment en raison de ses exigences personnelles que le joueur fait passer avant le collectif. Reste désormais à connaître les autres portes de sortie disponible pour le joueur en cas de départ. Liverpool, déjà intéressé cet été, « rêve toujours de l’ex-Monégasque. » Avec l’arrivée de Erling Haaland, la piste Manchester City s’est refermée.

De son côté, Le Parisien consacre également un dossier sur les rumeurs de départ de Kylian Mbappé. Et le quotidien confirme que le joueur se sent trahi par la direction avec une succession des promesses non-tenues et demande un départ dès la prochaine fenêtre de mercato (1er au 31 janvier 2023). Déjà agacé par le recrutement et son positionnement, l’attaquant du PSG « semble désormais écœuré par ce qu’il découvre un peu plus chaque jour : la coquille vide du projet, les promesses non tenues, la trahison totale, de A à Z. Cela dépasse largement le cadre du football. » Depuis sa prolongation le 21 mai dernier, rien ne s’est passé comme prévu et cela a vite tourné au fiasco. Premièrement, les patrons du PSG lui avaient promis le recrutement d’un grand attaquant avec lequel il aurait pu exprimer pleinement son talent. On lui avait précisé qu’il allait évoluer en 4-4-2 cette saison. Un schéma tactique qui n’a finalement pas été retenu par Christophe Galtier en raison d’un mercato inabouti. En effet, Luis Campos souhaitait recruter « Robert Lewandowski (Bayern Munich), Bernardo Silva (Manchester City), ou encore Seko Fofana (Lens) avant de devoir se rabattre sur Carlos Soler (Valence) ou Fabian Ruiz (Naples) », rapporte LP.

De plus, les dirigeants qataris étaient favorables à un départ de Neymar, mais là encore cela n’a pas eu lieu avec le retour en grâce du Brésilien. De son côté, le numéro 10 est persuadé que Kylian Mbappé a demandé son départ et la relation est tendue entre les deux joueurs. « Leur cordiale mésentente plombe l’ambiance dans le vestiaire et parfois freine la formation de Christophe Galtier sur le terrain. » Mais le mécontentement de Kylian Mbappé ne vise pas Luis Campos et Christophe Galtier.

Au siège du PSG, « on sait depuis le mois d’août que les états d’âme de Kylian Mbappé étaient une bombe à retardement qui pouvait à échéance déclencher une profonde déflagration », rapporte le quotidien francilien. Alors que son absence face au Clermont Foot lors de la première journée de Ligue 1 était annoncé en raison d’une blessure, la réalité était toute autre. Le joueur avait déjà senti le décalage entre le projet annoncé par Nasser al-Khelaïfi et la réalité, notamment avec un recrutement pas à la hauteur des attentes. Ainsi, le malaise prenait une place plus importante tandis que le duo Neymar-Messi brillait sur le terrain.

Surpris par les rumeurs de ce mardi 11 octobre, les dirigeants du PSG ont tenu une réunion de crise afin de calmer le jeu. Les proches du président parisien ont notamment fait savoir que « toutes ces rumeurs sont fatigantes. » À ce stade, un transfert dès cet hiver est inimaginable pour la direction. « Si ses remontrances sont écoutées en plus haut lieu, ses envies d’ailleurs sont prises comme un camouflet, alors que le Qatar lui a offert un pont d’or pour prolonger. » Face à ses rémunérations élevées, le joueur de 23 ans pourrait rapidement être rattrapé par la réalité. Les candidats intéressés sont toujours les mêmes : Le Real Madrid et Liverpool. Si le club merengue garde toujours la pôle position, plusieurs obstacles sont sur le chemin du Bondynois pour un possible départ. Premièrement, le coût du transfert qui pourrait atteindre les 160 à 200M€. De plus, le président merengue, Florentino Pérez, ne souhaite pas mettre dans le rouge les finances de son club. Enfin, la relation entre les deux clubs s’est détériorées depuis quelques mois. Concernant l’option Liverpool, « ils ont les capacités d’offrir plus de 150 millions d’euros au PSG pour attirer Kylian Mbappé dès janvier. » Mais reste à savoir si le club de Premier League serait prêt à dépensé une telle somme pour le Français.