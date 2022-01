Nuno Mendes : « Je suis ici pour continuer à apprendre »

Arrivé en provenance du Sporting Portugal – en prêt avec option d’achat – lors de la dernière journée du mercato estival, Nuno Mendes est devenu un titulaire indiscutable à son poste de latéral gauche au début de son aventure avec les Rouge & Bleu. Puis avec le retour de Juan Bernat à la compétition, l’international portugais alterne avec l’Espagnol dans le couloir gauche de la défense parisienne. Lors de ses différentes apparitions, le joueur de 19 ans a montré de belles qualités mais manque de constance dans ses prestations. Dans un entretien accordé à PSG TV, Nuno Mendes est revenu sur son aventure au PSG. Extraits choisis.

Remporter la Ligue 1, un objectif prioritaire du PSG

« Nous avons beaucoup d’objectifs, remporter la Ligue 1, mais pas seulement car nous sommes encore en compétition en Coupe de France et en Ligue des Champions. Nous donnons le maximum pour pouvoir conquérir un maximum de titres. Je pense qu’il ne faut pas se focaliser sur une seule compétition, car nous en avons d’autres à jouer. »

Ressent-il la confiance du coach

« Complètement. Je dois continuer à montrer ma motivation et mon énergie à chaque entraînement pour qu’il voit que je suis prêt à jouer. S’il me voit en forme et qu’il se dit que je suis le mieux placé pour jouer tel match, il me fera jouer. »

La sérénité qu’il dégage malgré son jeune âge

« C’est peut-être l’image que je renvoie aux autres personnes mais dans ma tête je me sens jeune, je n’ai que 19 ans et je veux grandir autant que possible. Je suis ici pour continuer à apprendre. Je m’efforce d’apprendre chaque jour. C’est à moi d’apprendre et de mettre sur le terrain ce que j’ai appris et ce que je sais déjà, je pense que cela m’aidera toujours. Lors des premiers matches, bien sûr que j’ai ressenti de la pression. Je continue d’en ressentir à chaque match, mais j’essaie de ne pas me concentrer sur cela, je me concentre sur le match et j’oublie tout. La pression est là au début, mais au fur et à mesure, elle disparaît. »

Son intégration

« En dehors du terrain à l’entraînement, en déplacement nous parlons de tout et n’importe quoi… Chaque jour qui passe, je suis plus proche de mes coéquipiers, ils viennent beaucoup vers moi et me montrent les habitudes qu’ils ont ici. Je pense que c’est important de toujours communiquer entre nous et au fur et à mesure je perds ma timidité. »