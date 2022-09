PSG / Brest : les notes des Parisiens

Après un succès probant en Ligue des Champions face à la Juventus en milieu de semaine (2-1), le PSG retrouvait la Ligue 1 et le Stade Brestois avant un périlleux déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa mercredi prochain (21h). Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de procéder à quelques changement dont la titularisation de Danilo Pereira à la place de Marquinhos en défense centrale. Vêtus de leur nouveau maillot blanc, les Parisiens ont le pied sur le ballon en première mi-temps et ouvrent le score grâce à un nouveau but de Neymar, auteur d’une merveille d’enchaînement après un ballon subtilement donné par Léo Messi. Au cours de la première heure de jeu, les Rouge & Bleu multiplient les bonnes phases de jeu interessantes, sans pourtant être efficace. Kylian Mbappé manque d’efficacité devant les cages brestoise tandis que Messi a touche lui une énième fois le poteau sur une… tête croisée (le 18e depuis son arrivée). Contre le cours du jeu, Brest obtient un penalty après une faute concédée par Presnel Kimpembe. C’est le moment pour Gigio Donnarumma de briller et d’enlever magnifiquement ce ballon. Le PSG en profite pour faire entrer ses doublures et donner à Fabian Ruiz ses premières minutes de jeu sous les couleurs parisiennes. Score final 1-0, Paris reste en tête de la Ligue 1 et prépare de la meilleure des manières son affiche de Coupe d’Europe.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 8 –Ramos 5,5 Danilo 7 Kimpembe 4,5 – Hakimi 5 Vitinha 6 Verratti 6 Bernat 5 – Messi 5,5 – Mbappé 5 Neymar 7,5