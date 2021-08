Pochettino : « Mbappé ne m’a pas dit qu’il voulait partir »

Après Georginio Wijnaldum, Mauricio Pochettino s’est présenté devant les journalistes à la veille du déplacement à Reims dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1. Un match qui pourrait être la première de Lionel Messi sous le maillot Rouge & Bleu. L’entraîneur argentin qui n’a pas échappé aux questions sur l’avenir de Kylian Mbappé. Extraits choisis.

Sur la présence de Messi, Neymar et Mbappé à Reims

Pochettino : « Ils se sont bien entraînés et nous allons analyser, nous n’avons pas encore donné le groupe. Ils feront sûrement partie du groupe mais on ne sait pas encore s’ils joueront dès le début. »

Mbappé et son avenir

Pochettino : « Mbappé a bien travaillé et il a préparé la partie ce matin. Par rapport à la communication, nos dirigeants l’ont déjà fait par rapport à la situation. Mbappé ne m’a pas dit qu’il voulait partir.«

La concurrence Donnarumma / Navas

Pochettino : « Tous les joueurs qui sont dans le groupe ont la possibilité de jouer. Nous allons voir qui mérite de jouer. La possibilité que Donnarumma joue existe comme pour les autres joueurs. On analyse ses performances pour savoir s’il mérite de jouer.«

Bernat

Pochettino : « C’est un bon timing pour la question car il a fait une bonne séance d’entraînement hier. Cela se rapproche beaucoup de la compétition. Il est bien par rapport à sa blessure mais il a eu un long arrêt, il faut construire son état de forme et il doit travailler. Nous sommes très contents par rapport à ce qu’il est en train de faire. On espère le retrouver très rapidement.«

Messi

¨Pochettino : « Nous devons analyser et voir s’il peut être dans l’équipe, on communiquera ensuite le groupe. C’est normal que le doute existe. Nous sommes très motivés, même si quand on signe un joueur, nous n’avons pas de grandes attentes au début car le joueur doit découvrir et s’adapter à son nouveau club, sa nouvelle vie, ses coéquipiers. La Ligue 1 est plus ouverte avec plus d’espace et de physique que la Liga. Nous avons une équipe pour garder la possession du ballon. Mais nous avons le meilleur joueur du monde. C’est un grand professionnel. Messi connaît ce type de jeu mais il peut s’adapter à n’importe quel type de situation.«