PSG : Le supporter giflé par Neymar en 2019 porte plainte

En 2019, le PSG s’incline (2-2, 6-5 aux t.a.b.) en finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Lors de la remise des médailles, Neymar est accroché verbalement par un supporter, et le gifle lors de la montée des marches au Stade de France. Un incident qui revoit le jour dans le cadre des récentes affaires extras-sportives du Paris Saint-Germain.

Dans la foulée de cet évènement, le supporter qui a été giflé par Neymar décide de porter plainte. Une affaire qui se soldera par un rappel à la loi pour la star brésilienne en octobre 2021. Cependant, aujourd’hui, c’est le Paris Saint-Germain qui est visé par une plainte de ce supporter rennais. En effet, ce dernier, suite aux récentes révélations de nos confrères de Mediapart, a décidé de saisir la justice afin de dénoncer la divulgation de son identité par le club de la capitale, qui aurait agît par le biais de cette fameuse « armée numérique ». Cette plainte à l’encontre du PSG a été déposée pour collecte de données à caractère personnel par moyen frauduleux ou déloyal, violation du secret professionnel, violences psychologiques en réunion sur une victime, harcèlement moral ainsi que pour cyberharcèlement. Des chefs d’inculpations confié par l’avocat du plaignant à l’AFP.

🔴🔵📌 Le mec ne serait qu'un petit escroc, connu des services de police, selon les mecs de sa ville.



Nelson Douard, jeune homme né en 1990, après avoir insulté les joueurs parisiens, vient nous parler "d'honneur" et veut nous donner des leçons ? 🤮 🤮 https://t.co/061c4JuNs6 — Paname Squad ⭐️⭐️ (@PanameSquad) May 3, 2019

Dans un entretien paru aujourd’hui dans les colonnes de L’Equipe, le supporter giflé dénonce : « En fait, on m’a démoli, détruit, pour restaurer l’image de Neymar« . Me Philippe Ohayon, avocat du plaignant déclare lui : « Il faudrait que le parquet de Paris commence à considérer qu’il y a des victimes dans cette affaire et que le lynchage numérique, c’est une forme de violence« . Dans la plainte déposée ce mardi à Paris, il est souligné : « Consécutivement à la divulgation de son identité, il était interpellé dans la rue, la clientèle de son restaurant baissait, des personnes passaient devant son domicile et le menaçaient« .