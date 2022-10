PSG U19 : Les titis parisiens s’inclinent face au RC Lens

Après leur victoire la semaine passée face au LOSC (4-0), les U19 du PSG ont enchaîné cette semaine face à une équipe du nord de la France. En effet, le groupe de Zoumana Camara s’est cette fois-ci déplacé sur la pelouse du RC Lens, et s’est incliné.

A l’occasion de la 10e journée du championnat, les U19 du PSG se sont inclinés face au RC Lens sur le score de 2-1. Pourtant, c’est à la 19e que les titis parisiens prennent l’avantage grâce à un penalty transformé par Zoumana Bagbema. Dans la foulée (35e) le portier Rouge & Bleu, Louis Mouquet, repousse lui un penalty des Sang & Or. Cependant, juste avant la pause (43e), les Lensois, par le biais de Rayan Fofana reviennent au score. Au retour des vestiaires, le RC Lens reprend l’avantage (72e) grâce à un but de Rayan Aiboud. Il ne reste alors plus que 20 minutes à jouer, et le PSG ne parvient pas à refaire son retard malgré quelques velléités offensives, les lensois s’imposent donc sur le score de 2 à 1.

Avec 4 défaites en 9 matchs, les titis parisiens pointent actuellement à la 4e place du classement avec 10 points de retard sur les premiers, Montfermeil et le RC Lens. Les U19 du PSG retrouveront le championnat que le 6 novembre prochain (15h) face à Gonfreville, après deux rencontres de Youth League (le 25/10, 15h face au Maccabi Haïfa et le 2/11, 16h sur le terrain de la Juve). A noter que l’escouade de Zoumana Camara aura un match de championnat en retard à rattraper (6e journée) face au Havre le 30 novembre prochain.

Le onze de départ du PSG U19