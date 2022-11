Pour l’ultime match de la phase de groupes de cette Coupe du Monde 2022, l’Equipe de France affrontait aujourd’hui la Tunisie. Une rencontre avec aucun enjeu pour les Bleus, tant leur qualification pour les huitièmes de finale était acquise avant le coup d’envoi, et la première place du groupe D assurée à 99%.

Si l’enjeu était moindre pour l’Equipe de France, le onze de départ concocté par Didier Deschamps s’en est fait ressentir. En effet, légitimement, le sélectionneur tricolore a procédé à une large revue d’effectif et a opéré de nombreux changement dans le choix des titulaires. De leur côté, les Tunisiens avait un espoir d’arracher une qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022 en s’imposant face aux Bleus. En ce sens, Khazri et ses coéquipiers ont réalisé une première période avec beaucoup d’intensité, sans pour autant aller à l’abordage. En effet, le bloc mis en place par Jalel Kadri a fait preuve de cohérence tant les offensives tunisiennes au cours du premier acte se faisaient ressentir avec notamment un but refusé pour hors-jeu (Nader Ghandri à la 8e), sans de réel déséquilibre sur le plan défensif. Les Aigles de Cartages ont tiré 4 fois au but contre 2 fois pour les hommes de Didier Deschamps. Ces derniers ont été bousculés dans l’impact physique et ont eu une possession du ballon (57%) plutôt stérile tant les occasions françaises ont été rares au cours des 45 premières minutes.

⏸ Match nul à la pause dans ce dernier match de poule contre la Tunisie 🇹🇳#TUNFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/FQ6gjwBG1k — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 30, 2022 Twitter : @equipedefrance

Après la première période qualifiée de « fade » par Didier Deschamps à la reprise au micro de TF1, les Bleus ont entamé le second acte dans les mêmes conditions, avec tout de même un peu plus de volonté sur le plan offensif. Les Tunisiens poursuivent avec les mêmes idées et la même intensité. A noter qu’au retour des vestiaires, Kylian Mbappé a été envoyé à l’échauffement.

C’est dans un raid solitaire que Wahbi Khazri fait la différence à la 58e minute et trompe Mandanda. L’attaquant du MHSC permet aux Aigles de Cartages de mener 1 but à 0 et d’arracher leur qualification aux alentours de l’heure de jeu. Un scénario qui n’aura duré que quelques minutes puisque l’Australie prend l’avantage au même moment dans l’autre rencontre du groupe D face au Danemark. Sur la pelouse de l’Education City Stadium d’Al Rayyan, Didier Deschamps opère ses premiers changements à la 63e minute avec les entrées du joueur du PSG, Kylian Mbappé, conjuguée à celles d’Adrien Rabiot et Wiliam Saliba. C’est Kingsley Coman, Jordan Veretout et Raphael Varane qui cèdent leur place. Dix minutes après, Antoine Griezmann prend la place de Youssouf Fofana. Un changement qui précède l’entrée d’Ousmane Dembélé (78e) à la place de Mathéo Guendouzi. Ces entrées en jeu permettent aux Bleus de mettre le pied sur le ballon et de se montrer plus menaçants offensivement. Malgré la volonté, l’Equipe de France se heurte à un bloc tunisien compact. La physionomie de la rencontre reste la même jusqu’à la fin de la rencontre et l’entrant, Antoine Griezmann, fait trembler les filets d’une volée du droit dans la surface grâce à un ballon mal repoussé de la défense tunisienne qui lui revient. Cependant, coup de théâtre, après le coup de sifflet final, l’arbitre est appelé par la VAR qui lui signifie une faute de Kolo Muani sur l’action (ou hors jeu ?). Matthew Conger, arbitre de la rencontre, va dans le sens de ses collègues à la vidéo, et la Tunisie s’impose pour la première fois de son histoire face à l’Equipe de France.

Les compositions de Tunisie / France