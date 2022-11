Lors de cette première journée de Coupe du monde, les joueurs du PSG ont connu des résultats contrastés avec leur sélection. Retour sur les performances individuelles des Parisiens présents au Qatar.

Avec 11 joueurs convoqués lors de ce Mondial 2022, le PSG est le club français le plus représenté. Et lors de cette 1ère journée de la phase de groupes, certains joueurs des Rouge & Bleu ont particulièrement brillé tandis que d’autres ont vécu des rencontres compliquées.

France / Australie (4-1)

Devenu l’arme offensive numéro une de l’équipe de France suite au forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde, Kylian Mbappé et les Bleus ont parfaitement débuté leur Mondial avec un large succès face à l’Australie (4-1). Un bon résultat avant d’affronter le Danemark ce samedi (17h) avec déjà comme enjeu une qualification pour les 8es de finale de la compétition. Malgré une ouverture du score précoce des Socceroos, les champions du Monde 2018 ont pu compter sur un bon Adrien Rabiot (1 but et 1 passe décisive) et un Olivier Giroud qui entre dans la légende de l’équipe de France en égalant le record de buts de Thierry Henry (51 réalisations). De son côté, Kylian Mbappé s’est montré très actif avec un but et une passe décisive.

Kylian Mbappé (90 minutes / noté 7.5 par la rédaction CS) : Avec un but et une passe décisive, Kylian Mbappé a été l’un des protagonistes de la victoire de l’équipe de France. Surtout, le Français est devenu le troisième meilleur buteur des Bleus en Coupe du monde, aux côtés de Zinedine Zidane et Michel Platini, avec 5 réalisations. Sur son aile gauche, l’attaquant du PSG a touché beaucoup de ballons (83) mais a fait preuve d’un grand déchet avec 29 pertes de balle et un pourcentage de passe assez bas (37 passes réussies sur 47, soit 79% de réussite). Mais l’international français a été un danger permanent avec trois passes clés et 7 tirs au total (1 seul cadré).

Groupe D

France / 3 pts (+3) Tunisie / 1 pt (+0) Danemark / 1 pt (+0) Australie / 0 pt (-3)

Argentine / Arabie saoudite (1-2)

C’était la première grosse sensation de ce Mondial 2022. Invaincue depuis 36 matches, l’Argentine était logiquement considérée comme le grandissime favori face à l’Arabie saoudite. Portée par un Lionel Messi auteur de l’ouverture du score sur penalty, l’Albiceleste pourra longtemps regretter son premier acte où deux buts de Lautaro Martinez ont été refusés pour une position de hors-jeu. En début de seconde période, l’Arabie saoudite a complètement renversé la situation en quelques minutes et a réussi à conserver son avance (2-1) malgré une faible réaction des vainqueurs de la Copa America 2021. Le prochain match face au Mexique (samedi à 20h) sera déjà déterminant pour les joueurs de Lionel Scaloni.

Lionel Messi (90 minutes / noté 4.5 par la rédaction CS) : Pour son cinquième et dernier Mondial de sa carrière, le numéro 30 du PSG a parfaitement lancé sa sélection en ouvrant le score sur penalty. À l’origine de nombreuses situations en première période, La Pulga a été transparente lors du second acte à l’image de l’ensemble de ses coéquipiers, incapables de réagir face aux Faucons Verts. Avec 65 ballons touchés, le septuple Ballon d’Or a fait preuve d’un déchet technique assez élevé (21 ballons perdus, 80% de passes réussies). Mais à l’instar de ses coéquipiers, il a buté sur le bloc défensif de l’Arabie saoudite pendant la seconde période. Une prestation très mitigée pour l’attaquant des Rouge & Bleu.

Groupe C

Arabie saoudite / 3 pts (+1) Pologne / 1 pt (+0) Mexique / 1 pt (+0) Argentine / 0 pt (-1)

Brésil / Serbie (2-0)

Dans un groupe relevé avec la Suisse, le Cameroun et la Serbie, le Brésil voulait parfaitement démarrer la compétition face aux Serbes. Avec deux Parisiens au coup d’envoi – Marquinhos et Neymar Jr – la Seleção brasileira est venue à bout des Aigles Blancs grâce à un doublé de Richarlison en seconde période. À l’origine de l’ouverture du score, Neymar Jr a malheureusement dû quitter ses partenaires en fin de match en raison d’une entorse à la cheville. Concernant le défenseur du PSG, il a livré une prestation solide aux côtés de son ancien coéquipier, Thiago Silva. Pour son prochain match, le Brésil affrontera la Suisse lundi prochain.

Marquinhos (90 minutes, noté 6,5 par la rédaction CS) : Après s’être remis d’une gêne musculaire, le capitaine du PSG a retrouvé une place de titulaire dans le XI de départ de Tite. Peu mis en difficulté face à des Serbes décevants offensivement (5 tirs pour 0 cadré), le défenseur de 28 ans a surtout assuré ses relances (95% de passes réussies)

Neymar Jr (80 minutes, noté 6 par la rédaction CS) : Élément phare de sa sélection, Neymar Jr voulait surfer sur sa forme du moment. Mais le numéro 10 brésilien a manqué d’inspiration en première période à l’image de l’ensemble du Brésil. Avec 81 ballons touchés, l’international brésilien a accéléré lors du second acte en étant notamment à l’origine de l’ouverture du score après un petit festival à l’entrée de la surface serbe. Malheureusement, le Brésilien a été victime d’une entorse de la cheville et sa participation pour la suite de la compétition reste incertaine. Pendant 80 minutes, l’attaquant du PSG a provoqué dans son style habituel, ce qui a entraîné un grand déchet technique dans son jeu (26 ballons perdus, 79% de passes réussies). Il n’a réussi aucun dribble et ses trois tirs n’ont pas trouvé le cadre. De plus, il a seulement remporté 45% de ses duels (9 gagnés sur 19).

Groupe G

Brésil / 3 pts (+2) Suisse / 3 pts (+1) Cameroun / 0 pt (-1) Serbie / 0 pt (-2)

🚨🚨 | Neymar sur IG 🇧🇷📱:



“Aujourd’hui est devenu l’un des moments les plus difficiles de ma carrière… J’ai une blessure, c’est ennuyeux, ça va faire mal mais je suis sûr que j’aurai la chance de revenir car je vais faire de mon mieux pour aider mon pays et mes coéquipiers” pic.twitter.com/crZ5TTMVpa — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 25, 2022

Portugal / Ghana (3-2)

Sélection avec le plus de Parisiens représentés, le Portugal pouvait compter sur un groupe très complet à tous les postes pour espérer réaliser un beau parcours lors de cette 22e édition de la Coupe du monde. Pour cela, le sélectionneur, Fernando Santos, avait convoqué les trois joueurs des Rouge & Bleu : Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha. Cependant un seul joueur du PSG était aligné face aux Black Stars. Touché musculairement en début de semaine, le latéral gauche n’était pas présent sur la feuille de match tandis que Vitinha est resté sur le banc. De son côté, Danilo Pereira était aligné en défense centrale. Dans une rencontre soporifique pendant de nombreuses minutes, le match s’est accéléré à partir de la 70e minute de jeu avec un penalty généreusement obtenu et transformé par Cristiano Ronaldo. Fautif sur l’égalisation d’André Ayew, Danilo Pereira a vu sa formation reprendre l’avantage avant de se faire peur en fin de match. Dans la douleur, la Seleçao das Quinas s’impose (3-2) et pourra rêver d’une qualification en 8es de finale de la compétition face à l’Uruguay le 28 novembre prochain.

Danilo Pereira (90 minutes / noté 5 par la rédaction CS) : Titulaire pendant 90 minutes dans un poste de défenseur central, Danilo Pereira a plutôt bien réalisé son travail en interceptant quelques ballons dangereux (3). Malgré une erreur sur le premier but du Ghana, le joueur du PSG a livré une prestation correcte où il a notamment dominé dans le jeu aérien (5 duels gagnés sur 6).

Groupe H

Portugal / 3 pts (+1) Corée du Sud / 1 pt (+0) Uruguay / 1 pt (+0) Ghana / 0 pt (-1)

Espagne / Costa Rica (7-0)

C’est l’une des grosses performances de cette première journée de Coupe du monde. Opposés au Costa Rica, les Espagnols ont livré un véritable récital avec six buteurs différents. Entré en cours de jeu, Carlos Soler a marqué un but face à son coéquipier en club, Keylor Navas, qui a vécu une soirée cauchemardesque avec une défense complètement dépassée sur chaque action. L’autre joueur du PSG concerné par ce match, Pablo Sarabia, est resté sur le banc. Pour son prochain match, l’Espagne défiera l’Allemagne dans le choc du groupe E tandis que le Costa Rica affrontera le Japon, tombeur de la Nationalmannschaft.

Carlos Soler (33 minutes / encouragement) : Comme avec le PSG, Carlos Soler dispose de peu de temps de jeu pour pouvoir se distinguer. Et face à une équipe du Costa Rica complètement dépassée, le néo-Parisien en a profité pour marquer le sixième but de la Roja. Très disponible, le milieu offensif a touché 48 ballons en une demi-heure de jeu pour 98% de passes réussies. Une entrée plus que réussie pour la recrue estivale des Rouge & Bleu.

Keylor Navas (90 minutes / noté 2 par la rédaction CS) : Après 162 jours sans disputer un match officiel, le gardien costaricien a cédé sur 7 des 8 tirs cadrés de l’Espagne. Fautif sur deux buts, le portier du PSG a souvent fait face à l’impuissance de sa charnière centrale. Une soirée difficile pour l’international de 35 ans.

Groupe E

Espagne / 3 pts (+7) Japon / 3 pts (+1) Allemagne / 0 pt (-1) Costa Rica / 0 pt (-7)

Maroc / Croatie (0-0)

Après une phase de groupes compliquée en 2018 (1 point pris), le Maroc voulait montrer un autre visage lors de cette édition 2022. Face aux vice-champions 2018, les Lions de l’Atlas ont montré un visage solide notamment en première période avec un Achraf Hakimi remuant sur son côté droit. En seconde période, le latéral du PSG a bien contenu les assauts offensifs très timides des Croates décevants. Avec ce 0-0, les deux équipes ont encore toutes leurs chances dans ce groupe.

Achraf Hakimi (90 minutes / noté 6 par la rédaction CS) Pour son deuxième Mondial, le Marocain s’est montré solide défensivement avec 8 duels gagnés sur 13. Il a disputé la seconde période en souffrant d’une gêne à la cuisse sans grande conséquence pour la suite de sa compétition.

Groupe F

Belgique / 3 pts (+1) Croatie / 1 pt (+0) Maroc / 1 pt (+0) Canada / 0 pt (-1)

Pour vous, quel Parisien a fait la plus belle impression lors de cette première journée du Mondial ? Partagez votre avis dans les commentaires.