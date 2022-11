La Coupe du Monde 2022 bat son plein, le mercato fait déjà parler de lui, et le PSG n’est jamais bien loin. Si le club de la capitale n’est pas directement impliqué dans opération à l’aube du mois de décembre, il pourrait tout de même surveiller de près un transfert sur le point de se réaliser.

Joueur du Paris Saint-Germain de 2010 à 2019, Christopher Nkunku a pris une autre dimension depuis l’été 2019 et son départ pour le RB Leizpig. Le titi parisien est devenu international français et s’est fait un statut du côté de la Bundesliga. Une progression qui lui a valu un côte qui ne cesse de s’accroitre, jusqu’à cette fin d’année 2022 qui pourrait devenir un véritable tournant dans sa carrière avec une imminente signature en Premier League, et plus précisément à Chelsea. Si les informations affluent en ce sens depuis plusieurs semaines, c’est Fabrizio Romano qui avance aujourd’hui que Christopher Nkunku et les Blues seraient proche d’un accord. Le club londonien serait d’ores et déjà tombé d’accord avec le RB Leipzig pour une indemnité avoisinant les 60 millions d’euros. La visite médicale aurait déjà été effectuée, et le joueur devrait parapher un contrat « à long terme » qui débuterait à partir de juin 2023.

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. 🚨🔵 #CFC



Long term deal agreed starting from June 2023.



Time to sign contracts then… here we go. pic.twitter.com/ByZKO5vlb9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022 Twitter : @FabrizioRomano

Une opération qui ravi le PSG

Christopher Nkunku, formé au PSG, rapporterait des indemnités liées à sa formation Rouge & Bleu sous les cieux parisien. En plus de celles-ci, le transfert du titi parisien en direction de Chelsea pourrait rapporter plus au Paris Saint-Germain. En effet, au moment de rejoindre le RB Leipzig à l’été 2019, sous la houlette d’Antero Henrique, contre la somme de 13 millions d’euros + 2M en bonus, un pourcentage à la revente avait été négocié par le directeur sportif du PSG, selon les informations de nos confrères de L’Equipe, parues le 18 juillet 2019. S’il n’avait pas filtré à l’époque, on peut imaginer que sur un transfert qui devrait atteindre et potentiellement dépasser les 60 millions le PSG devrait encaisser un chèque à ne pas négliger dans ce dossier.