Ce dimanche,, coup d’envoi à partir de 14h00, le Maroc défiait la Belgique dans ce choc au sein du groupe F pour la journée 2 de cette Coupe du Monde. Une partie qu’Achraf Hakimi débutait dans la peau d’un titulaire malgré les incertitudes d’avant-match..

Lors de la journée précédente, le Maroc avait été tenu en échec par la Croatie dans une opposition des plus soporifiques. Score final : 0-0. De son côté, la Belgique s’est difficilement défait du Canada. En cas de succès ce jour, les Diables Rouges pouvaient valider leur ticket pour la suite de la compétition. Le Maroc, lui, serait en grand danger en cas de contreperformance.

Une victoire historique et précieuse

Et finalement, c’est le Maroc qui a remporté ce duel contre toute attente ! La décision s’est faite au cours du second acte. Devant des Belges timorés, les Marocains en ont profité pour se montrer particulièrement dangereux. Sur un coup-franc astucieusement joué, c’est Sabiri qui ouvrait la marque devant un Thibaut Courtois fébrile (1-0, 73′). Enfin, lors du temps additionnel, Zakaria Aboukhlal, le toulousain, entérinait définitivement la victoire des siens suite à un travail remarquable signé Hakim Ziyech. Score final : 2-0. Le Maroc a désormais son destin entre ses mains : en cas de victoire face au Canada, Achraf Hakimi et ses partenaires auront donc l’occasion de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour sa part, la Belgique devra batailler face à la Croatie.

Le XI de la Belgique : Courtois – Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne – Witsel, Onana – T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard – Batshuayi

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui – Ounahi, Amrabat, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Boufal