Domenech : « Messi n’a pas créé de contact avec le public »

Pris en grippe par certains supporters du PSG, Lionel Messi est sous le feu des critiques depuis son voyage non autorisé en Arabie saoudite. Et pour Raymond Domenech, l’Argentin n’a pas fait l’effort nécessaire pour obtenir la sympathie des supporters.

Lionel Messi est au centre des projecteurs depuis quelques semaines. Entre ses performances médiocres, son escapade non autorisé en Arabie saoudite, sa suspension d’une semaine ou encore son avenir, l’Argentin est au centre de l’actualité. Et récemment, il a une nouvelle fois été sifflé par certains supporters lors du match face à l’AC Ajaccio (5-0). Interrogé à ce sujet sur le plateau de L’Equipe du Soir, Raymond Domenech estime que le septuple Ballon d’Or n’a jamais fait les efforts nécessaires avec le public des Rouge & Bleu.

« il n’a pas réussi ou il n’a pas voulu créer quelque chose avec le public »

« On peut être choqué des sifflets. C’est quand même le joueur de ces dix dernières années. Et il l’a prouvé il n’y a pas si longtemps que cela à la Coupe du monde. On ne peut pas dire qu’il est en fin de rouleau, il a prouvé quelque chose. Et puis de l’autre côté, je crois aussi au dépit amoureux. C’est vrai que moi aussi j’attendais autre chose. Honnêtement, on voit arriver Messi, au moins qu’il se passe quelque chose… Et il n’a pas réussi ou il n’a pas voulu créer quelque chose avec le public, qui ne lui rend pas. Le problème il est là. Quelque part, il est aussi responsable de ces sifflets. À la fin du match, il se casse, il ne va pas les voir. Il n’a pas un salut. Il n’a pas créé de contact avec le public. Donc, ce dépit amoureux peut s’expliquer. »

À voir aussi : Henry sur la fracture entre le PSG et ses supporters : « La marque a grandi, mais la communauté est restée en bas »