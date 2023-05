Le PSG devrait changer d’entraîneur l’exercice prochain et l’un des noms qui revient avec le plus d’insistance est celui de Thiago Motta. Néanmoins, comme réitéré ce jour par son président, Claudio Fenucci, Bologne ne compte nullement se passer des services de son jeune technicien.

Même si rien n’est encore réellement décidé, il y a fort à parier que Christophe Galtier ne sera plus le coach du PSG l’exercice prochain. Divers profils ont déjà été évoqués pour lui succéder. Mais les deux pistes les plus chaudes mèneraient à José Mourinho (Roma) et Thiago Motta (Bologne). Deux tacticiens qui possèdent des caractéristiques bien différentes. L’Italien, lui, garde un petit avantage : en plus de montrer de très belles choses depuis qu’il a endossé sa nouvelle fonction, il a surtout un passif assez fort avec le club de la capitale.

Une envie de continuité

Thiago Motta voit son contrat prendre fin avec Bologne en juin 2024. Le principal intéressé, récemment interrogé au sujet de son avenir, avait simplement expliqué qu’il se concentrait sur la fin d’exercice et sur la suite avec Bologne. En terre transalpine toutefois, on le dit plutôt réceptif à l’intérêt rouge et bleu. Reste que son président, Claudio Fenucci, compte bien s’appuyer sur Thiago Motta pour la suite de son projet, lui qui a permis une remontée folle de ses joueurs au classement de Série A depuis son intronisation. « Thiago, en ce qui nous concerne, il reste avec nous, a-t-il indiqué dans des mots relayés par la Gazzetta dello Sport, et on espère qu’il a également la conviction de poursuivre l’aventure avec nous. (…) Est-ce qu’il va rester ? En ce qui nous concerne, définitivement oui, au-delà de son contrat. J’espère alors qu’il y a aussi cette volonté de sa part de continuer le chemin ensemble. La planification de la saison prochaine est en cours. Sartori et son équipe travaillent dur, nous avons vu 1400 matches en direct cette année. Les noms des renforts sont déjà là. »