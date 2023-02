Le PSG est parvenu à venir à bout du LOSC (4-3) à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Sur la pelouse du Parc des Princes, les Rouge & Bleu ont gagné le match, mais une ombre au tableau est tout de même à souligner : les blessures de Nuno Mendes et Neymar.

C’est à la 30e minute que Nuno Mendes, revenu récemment de blessure, a été touché au genou à l’occasion d’un duel défensif. Au cours de la rencontre, le journaliste Olivier Tallaron avance que du côté du Paris Saint-Germain il n’y a aucune grosse inquiétude quant à cette blessure, qui freine tout de même le latéral gauche dans sa lancée tant il réalisait des performances convaincantes ces dernières semaines. En conférence de presse, Christophe Galtier s’est voulu rassurant sur l’état de santé du numéro 25 parisien : « Ce n’est pas grave, il s’est étiré le muscle« . Des propos qui vont dans le sens des informations de nos confrères du Parisien qui affirment de leur côté que « l’inquiétude est déjà levée« . Du côté du quotidien L’Equipe, on annonce une incertitude du latéral gauche pour le déplacement au Vélodrome dimanche prochain mais pas « d’inquiétudes particulières quant à sa présence pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Munich le 8 mars« .

Cependant, le scénario est un peu plus compliqué pour Neymar. À la 50e minute, le Brésilien, auteur d’un match complet jusque-là, sort sur blessure. La cheville droite du numéro 10 du PSG tourne une nouvelle fois. La même cheville qui l’avait empêché de s’exprimer pleinement au Qatar à l’occasion de la Coupe du Monde 2022. Pour cette blessure, Le parisien affirme que le club de la capitale est « immédiatement parti faire des examens pour estimer l’ampleur des dégâts« . Il faudra donc être attentif afin de savoir si les ligaments ont été touchés ou non, ce qui aggraverait la blessure et augmenterait la durée d’indisponibilité.

🚨 | Neymar est d’ores et déjà forfait pour le match contre l’OM 🇧🇷❌



Il est aussi très incertain pour le retour face au Bayern Munich 🤕



📲 Le Parisien pic.twitter.com/Gl7ZiwYDWH — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 19, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Une indisponibilité déjà actée pour le Classique du 26 février prochain dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats sur la pelouse de l’Olympique de Marseille selon Le Parisien. Ces derniers avancent « sans doute » le forfait de Neymar pour le match retour du huitième de finale de Ligue des Champions le 8 mars prochain face au Bayern Munich. De son côté, L’Equipe parle d’une « porte ouverte » quant à la présence du Brésilien sur la pelouse de l’Allianz Arena. Le quotidien sportif s’avance avec ses informations dans l’entourage du joueur qui espère une absence de deux à trois semaines et ajoute que « tout dépendra de l’IRM que passera Neymar mardi ou mercredi et de sa cicatrisation ensuite« .