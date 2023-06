En préparation de la saison 2023/2024, les dirigeants du PSG semblent avoir ciblé le secteur défensif comme chantier. Avec les arrivées annoncées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, il faudra composer avec le retour de blessure de Presnel Kimpembe et Marquinhos. Une densité de défenseur centraux dont El Chadaille Bitshiabu pourrait être victime.

Le PSG est en passe de finaliser et annoncer l’arrivée de Lucas Hernandez. Le Français vient s’ajouter au recrutement de Milan Skriniar datant de l’hiver dernier, mais aussi à la présence de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Ce dernier a retrouvé le centre d’entraînement du club de la capitale afin de poursuivre ses soins et sa rééducation. Concernant le recrutement du défenseur du Bayern Munich, le technicien espagnol Luis Enrique aurait donné son accord afin d’avancer sur le dossier. Adepte du 4-3-3, l’ancien sélectionneur de La Roja pourra se réjouir de s’appuyer sur quatre défenseurs centraux dont deux deux capables d’évoluer dans une défense à trois ou quatre, et de pouvoir compter sur la polyvalence de Lucas Hernandez. Une défense fournie en quantité et qualité qui pourrait freiner la progression d’El Chadaille Bitshiabu. Le titi parisien de 18 ans est sujet de réflexion en interne quant à une prolongation suivie d’un prêt selon les informations du Parisien. Ces derniers affirment que, contrairement à Warren Zaïre-Emery, le défenseur central d’1m96 ne sera pas retenu à tout prix.

Bitshiabu, direction la Bundesliga ?

Avec la refonte du secteur défensif au Paris Saint-Germain et l’unique saison restante sur son contrat, El Chadaille Bitshiabu pourrait plier bagage. En effet, toujours selon les informations de nos confrères du Parisien, le titi serait dans les petits papiers en Bundesliga. Véritable eldorado depuis quelques années pour les jeunes joueurs français, le championnat d’Allemagne pourrait être le nouveau terrain de jeu de Bitshiabu. Cette semaine, le joueur formé au PSG s’est rendu à Leipzig afin de tâter le terrain, poursuivre les discussions et visiter les installations du club du groupe Red Bull. Outre-Rhin, on estime le joueur à près de 15 millions d’euros. La concurrence pourrait jouer, tant l’Eintracht Francfort est aussi dans la course, notamment pour remplacer Evan Ndicka, parti pour l’AS Roma.