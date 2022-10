Pourquoi le PSG ne veut pas se séparer de Ticket Place

Ce mardi soir, le PSG avait rendez-vous avec la 5e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Une rencontre face au Maccabi Haïfa qui a très bien tourné pour les Parisiens qui se sont imposés sur le score de 7-2. Mais outre le terrain à proprement parler, une polémique a pris forme en ce qui concerne la présence des supporter israéliens venus en nombre à cette occasion.

Portés par son trio magique Neymar, Mbappé et Messi, le PSG s’est aisément défait du Maccabi Haïfa ce mardi soir. Un succès précieux, sur le large score de 7-2, qui a permis aux hommes de Christophe Galtier de conserver la première place de leur groupe, grâce à leur différence de but, devant le SL Benfica. Une partie au Parc des Princes qui a été sous haute tension. Car oui, ils étaient plus de 9000 supporters de Haïfa à avoir fait le déplacement. Un phénomène notamment lié à la revente de billets par certains supporters parisiens.

Un partenariat qui a des avantages

Un système qui est désormais bien connu. Le PSG possède, en effet, un partenariat avec la plateforme Ticket Place qui permets aux détenteurs de billets de pouvoir les revendre au plus offrant. C’est de cette façon que 9000 fans israéliens ont pu être présents pour cette confrontation. Contacté par France Bleu Paris, le PSG a réagi à cette problématique. Un schéma bien rodé en somme. Comme lors de la réception de Benfica, des personnes situées en région parisienne ont pu récupérer des billets pour eux même, ou pour des proches se rendant sur Paris pour l’occasion. Mais lorsque France Bleu Paris demande au PSG pourquoi il laisse ce système perdurer, le club parisien répond que cela permet de garder la main sur ces différentes transactions. Ainsi, de ce fait, tout est traçable et le PSG sait donc qui se rend au stade. Cela permet donc une certaine maîtrise des évènements, en plus de limiter le marché noir. La fin de ce partenariat n’est donc nullement à l’ordre du jour.