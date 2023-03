Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le FC Nantes, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Et Christophe Galtier compte bien poursuivre dans son schéma en 3-5-2.

Avant de penser au huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich le 8 mars prochain, le PSG a rendez-vous avec le FC Nantes ce samedi avec pour objectif d’enchaîner une troisième victoire d’affilée en championnat. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur Presnel Kimpembe (tendon d’Achille), Achraf Hakimi (reprise), Renato Sanches (reprise), Marco Verratti (suspension) et Neymar Jr (rééducation). Mais le technicien parisien compte bien surfer sur l’éclatante victoire obtenue au Stade Vélodrome (0-3) la semaine passée.

Zaïre-Emery au milieu de terrain

Et selon L’Equipe et Le Parisien, le 3-5-2 devrait être reconduit face aux Canaris. Sans surprise, Gigio Donnarumma occupera les buts. Avec le forfait de Presnel Kimpembe, Danilo Pereira intégrera la défense à trois aux côtés de Marquinhos et Sergio Ramos. Reste à savoir si le Portugais évoluera en position d’axial droit ou gauche. Malgré des douleurs ressenties à un mollet ces derniers jours, Nordi Mukiele devrait bien pouvoir tenir sa place dans le rôle de piston droit. De son côté, Nuno Mendes est pressenti pour débuter à gauche. Afin de compenser la suspension de Marco Verratti, Warren Zaïre-Emery devrait évoluer dans le milieu à trois aux côtés des deux recrues estivales, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, le duo Messi-Mbappé sera reconduit en attaque.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos (c), Ramos, Danilo, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Mukiele, Danilo, Ramos, Marquinhos (c), Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Messi, Mbappé

XI probable du FC Nantes : Lafont (c) – Centonze, Castelletto, Girotto, Pallois, Hadjam – M.Sissoko, Chirivella, Moutoussamy – Blas – M.Mohamed