Le Paris Saint-Germain s’apprête à disputer son premier match officiel de la saison ce soir face au FC Nantes dans le cadre du Trophée des Champions (21h, Prime Video). Les hommes de Christophe Galtier voudront débuter la saison de la meilleure des manières. Le club de la capitale va participer à son dixième Trophée des Champions consécutifs depuis 2013. C’est l’occasion pour le club de remporter un onzième titre dans cette compétition.

Nantes, un adversaire bien connu des Parisiens

Ce n’est pas la première fois que Paris et Nantes s’affrontent dans cette compétition, puisque les Parisiens avaient remporté leur premier Trophée des Champions face aux Canaris en 1996 (2-2, 6 t.a.b à 5). De manière plus globale, les deux clubs vont d’affronter pour la 103e fois depuis 1970 (49 victoires, 23 nuls et 30 défaites pour le PSG). À noter que le club de la capitale a inscrit au moins un but sur ses 26 dernières rencontres avec Nantes. C’est un record pour le Paris Saint-Germain. Par ailleurs, Nantes est le deuxième club le plus vaincu par Paris (49 défaites), derrière Saint-Étienne (51 défaites). Zlatan Ibrahimovic’ et Edinson Cavani sont les joueurs parisiens ayant inscrits le plus de but face au FC Nantes (9 buts), devant Pedro Miguel Pauleta, Kylian Mbappé (6 buts) et Dominique Rocheteau (5 buts).

Ce match revêt un enjeu symbolique pour Marquinhos. Avec cette rencontre, il portera le brassard de capitaine pour la 116e fois. L’occasion de dépasser Claude Makélélé (115 matches) et de se situer juste derrière Thiago Silva (293 matches) et Dominique Bathenay (227 matches). Enfin, avec huit Trophée des Champions remportés, Marco Verratti est le recordman du nombre de succès dans cette compétition. Ce soir, il aura l’occasion d’en remporter un neuvième et d’élargir davantage son palmarès avec Paris.