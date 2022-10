PSG Féminines : Les Parisiennes accrochées au Havre

Les filles du PSG ont été tenues en échec face à celles du Havre (2-2) dans le cadre de la 4e journée de D1 Arkema. Un coup d’arrêt qui pourrait avoir ses conséquences sur le long terme quand on connaît le rythme imposé par l’Olympique Lyonnais, premier du championnat de France féminin.

Après avoir validé sa place pour les phases de poules d’UEFA Women’s Champions League, l’équipe féminine du PSG n’a pas su s’imposer en D1 Arkema face au Havre. Pourtant, l’équipe de Gérard Prêcheur avait fait le plus dur en menant 0-2 à la 24e minute grâce à des réalisations de Diani et Bachmann. Les Havraises réduisent l’écart à la 39e par le biais de Sumo, puis égalisent peu avant l’heure de jeu (54e) grâce à Gavory. Une contre-performance qui place les filles du PSG à la seconde marche du podium de D1 Arkema avec 10 points, derrière l’OL qui compte 12 points.

Dans la foulée de la rencontre, le coach parisien, Gérard Prêcheur, s’est exprimé : « Il y a beaucoup de déception, mais je souhaite féliciter les Havraises. Elles ont joué avec beaucoup de combativité, on avait pu le voir lors des visionnages de leur matches précédents, mais elles ont joué avec beaucoup de courage aujourd’hui. Je me suis demandé cette semaine si nous avions les ressources pour enchaîner les matches comme ça, la réponse est plutôt négative jusque-là. Nous sommes alertés, il faut aborder les choses sereinement, mais je trouverai plus de réponses demain« . La section féminine du PSG retrouvera la compétition le 15 octobre prochain (14h30) avec la réception de Dijon en championnat, après la trêve internationale.