Au PSG, la liste de joueurs poussés vers la sortie semble claire et établie, et Kurzawa voit son nom y figurer. En effet, le latéral gauche tricolore n’a plus d’avenir en Rouge & Bleu, et c’est en ce sens que des portes de sorties s’ouvrent en cette fin de mercato. La première d’entre elles est Fulham. Le club de Premier League semble avoir fait de Layvin Kurzawa une cible pour renforcer le flanc gauche de son arrière garde. A 28 ans, le numéro 20 parisien est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Une donnée à prendre en contact lors des négociations entre le club londonien et le PSG. En plus de celle-ci il faudra également faire avec la concurrence sur le dossier. Car oui, une course serait entamée entre deux clubs pour Layvin Kurzawa.

La confiance règne du côté de Galatasaray

En effet, en plus de Fulham, Kurzawa serait courtisé par Galatasaray selon Foot Mercato. Plus qu’un simple intérêt, le club turque serait « déterminé » à l’idée de recruter le latéral du PSG. L’international français serait une priorité pour les dirigeants stambouliotes, et ces derniers afficheraient un certain optimisme dans ce dossier. Pour rappel, le mercato fermera ses portes seulement le 8 septembre prochain en Turquie, contre le 1er septembre dans les autres championnats majeurs européens.