PSG Féminines : Les dernières infos mercato (RMC Sport)

Le mercato au PSG est actif dans la section masculine comme féminine. En effet, la direction sportive du club de la capitale s’active afin de renforcer le groupe de ses filles. C’est en ce sens que le nom de Sarah Bouhaddi est aujourd’hui associé au Paris Saint-Germain. En manque de temps de jeu avec l’OL, la gardienne de but française n’a pas été retenu dans le groupe de Sonia Bompastor lors du Trophée des Championnes de ce dimanche, remporté 1-0 par les lyonnaises. A 35 ans, la portière souhaite donc acquérir du temps de jeu, et selon RMC Sport, cela pourrait se faire sous les ordres de Gérard Prêcheur, son ancien coach dans le Rhône, et désormais nouveau technicien du club de la capitale. Ce dernier apprécie Sarah Bouhaddi, ce qui peut expliquer l’insistance du PSG dans ce dossier.

Le PSG d’accord avec Jackie Groenen

En plus du poste de gardienne de but, le Paris Saint-Germain devrait prochainement renforcer son entrejeu. En effet, avec le départ de Sara Däbritz pour l’OL et la situation connu de tous de Kheira Hamraoui, le PSG doit recruter pour le milieu de terrain de son équipe féminine.

Image : teknomers.com

C’est en ce sens que le club de la capitale détient un accord avec l’internationale néerlandaise Jackie Groenen selon RMC Sport. La joueuse de 27 ans serait un renfort de poids pour les Rouge & Bleu. Elle souhaite rejoindre le club francilien, mais l’opération fait face à la volonté de Manchester United de garder sa joueuse. A noter que cette dernière est sous contrat avec le club d’outre-Manche jusqu’en juin 2023.