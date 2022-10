Auteur d’un bon début de saison avec le PSG, Lionel Messi devra faire un choix sur son avenir après la Coupe du monde 2022. Encore sous contrat jusqu’en 2023 avec les Rouge & Bleu, l’Argentin ne verrait pas d’un mauvais oeil de poursuivre l’aventure à Paris.

Quel sera l’avenir de Lionel Messi après l’exercice 2022-2023 ? En fin de contrat l’été prochain, le numéro 30 du PSG a la possibilité de lever l’option d’une année supplémentaire présente dans son contrat afin de poursuivre avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2024. La possibilité de négocier un nouveau contrat est également étudiée par la direction parisienne. Après une première année compliquée, l’Argentin de 35 ans revit depuis le début de saison et montre son importance dans le schéma de Christophe Galtier. Et pour l’été 2023, le septuple Ballon d’Or aura trois options pour son avenir : rester au PSG, retourner au FC Barcelone ou vivre une nouvelle expérience dans le club de David Beckham, l’Inter Miami.

« Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami. »

À l’occasion de la sortie en version française de « Messi : la biographie » aux éditions Hugo Sports, le journaliste espagnol, Guillem Balague, qui a réalisé la biographie du joueur, a donné son ressenti sur l’avenir de l’Argentin de 35 ans, dans une interview accordée au Parisien : « Aujourd’hui, je pense qu’il est plus proche de rester, car il se sent bien, il est heureux. Mais aucune décision ne sera prise d’ici à la Coupe du monde. Ça se décidera entre janvier et juin prochain. Il a un contrat de deux ans plus un en option. Mais cette option doit être validée par les deux parties. Et s’il souhaite rester après 2023, un nouveau contrat devra être négocié. Mais si vous me demandez mon sentiment — et ce n’est qu’un sentiment —, pour le moment, Messi est plus proche de rester à Paris que de retourner à Barcelone ou de partir à Miami. Ce qui guidera son choix ? Ses sentiments et son physique. S’il fait une très mauvaise Coupe du monde, peut-être qu’il dira stop. Si elle est bonne, il se dira peut-être qu’il en veut plus. Il dit que ce sera sa dernière Coupe du monde, mais attendons de savoir ce qu’il se passera dans quatre ans. Si l’Argentine lui demande de revenir, peut-être qu’il reconsidérera sa position. »

Guillem Balague a également affirmé que Lionel Messi se sentait enfin heureux à Paris après une première année d’adaptation difficile : « Il est heureux comme il ne l’a jamais été ! Les choses se passent bien sur le terrain, l’équipe s’est adaptée à lui, ou plutôt il a la main sur le jeu. Tous les coachs qui l’ont entraîné depuis l’âge de 11 ans disent la même chose : Leo a besoin d’être heureux pour développer son meilleur football. C’est exactement ce qui arrive aujourd’hui. Il sent une certaine forme de liberté dans ce qu’il peut faire. Il se sent bien, affûté, a fait une vraie préparation d’avant-saison, il n’a pas eu à vivre des mois à l’hôtel, a récupéré d’une longue infection due au Covid, Antonella (son épouse) travaille, elle développe son business capillaire, les enfants sont bien à l’école… Toutes les choses qui le freinaient la saison dernière n’existant plus aujourd’hui, il a l’esprit libre. »

Touché au mollet il y a dix jours, Lionel Messi a repris le chemin de l’entraînement ce vendredi. Et selon ses sensations, le numéro 30 du PSG aura l’occasion de faire son retour à la compétition ce dimanche lors du Classique face à l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (20h45 sur Prime Video).