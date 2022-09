Le PSG jouait ce mardi son premier gros choc de la saison face à la Juventus en Ligue des Champions. Les Rouge & Bleu ont dominé les Italiens (2-1), grâce à un doublé de la pépite française Kylian Mbappé et une performance XXL de son maître à jouer brésilien, Neymar.

« Je ne l’ai jamais vu faire un pressing comme ça ! »

Le numéro 10 parisien est l’auteur d’un début de saison exceptionnel avec 7 buts inscrits et 9 passes décisives en seulement 7 rencontres disputées toutes compétition confondues. Le joueur est aussi impliqué dans les efforts défensifs et dans le sacrifice de soi pour le collectif. Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Dave Appadoo a particulièrement été séduit par la prestation du brésilien face à la Juventus :

« Je l’ai trouvé plus constant à la fois dans le jeu et dans l’attitude. Christophe Galtier a parlé du fait qu’à partir du moment où tu relâches l’exigence sur le pressing et le replacement, tu te fragilises. Celui qui n’a rien lâché de la première à la dernière minute, c’est Neymar ! Sans le ballon, je ne l’ai jamais vu faire un pressing pareil, c’était incroyable ! Il déclenchait partout, à droite, à gauche, en profondeur, il allait partout ! Et avec le ballon, c’est un régal« .

Néanmoins, le journaliste pour L’Équipe et France Football a émis quelques réserves sur l’aspect collectif des joueurs parisiens ce mardi au Parc des Princes.

« Ils n’ont pas réussi ce test, avoir autant de relâchement et se mettre en danger face à une équipe que j’ai trouvé très faible quand on parle du haut niveau européen, ça m’inquiète parce qu’il va vraiment falloir progresser. On n’a plus vu de pressing, de vigilance, tu as concédé des erreurs et Donnarumma est toujours aussi inquiétant. La solidité, elle a quand même sérieusement posée question en seconde période. Dans le scénario, ça peut ressembler eu Real Madrid, les fantômes ressortiraient s’il y avait l’idée du match couperet, là c’est un premier match de poule. »