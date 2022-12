Pour le compte des quarts de finale dans cette Coupe du Monde 2022, le Maroc d’Achraf Hakimi affronte le Portugal. Du côté Lusitanien, les Parisiens Nuno Mendes et Danilo Pereira ne tiennent plus leur place dans le groupe de Fernando Santos, tandis que Vitinha devrait lui être de la partie. La rencontre se tiendra ce samedi 10 décembre (16h) à l’Al Thumama Stadium de Doha.

En marge de cette rencontre, et un peu plus de 24h de celle-ci, le coach du Maroc s’est présenté face aux journalistes présents sur place afin de tenir le point presse habituel. Walid Regragui s’est dans un premier temps exprimé sur la potentielle physionomie du match face au Portugal : « Le Portugal va vite essayer de marquer car on a joué 120 minutes y’a 3 jours. Si on arrive à la mi-temps sans prendre de but ou en menant au score, ça va être très compliqué pour eux. Ils vont rentrer dans des problèmes« . Le technicien marocain a ensuite fait un point sur la blessure de Nayef Aguerd qui inquiète du côté des supporters des Lions de l’Atlas : « On a beaucoup de blessures, de malades. Tout le monde n’est pas à 100%. Nayef Aguerd, on va attendre demain pour trancher. Mais on a 26 joueurs, si on a un blessé, un autre entrera et donnera tout pour l’équipe. Dari, Banoun, Yamiq peuvent faire le job« .

Malgré les gênes derrière la cuisse gauche qu’il ressent depuis le début de la compétition, Achraf Hakimi devrait tenir sa place sur le couloir droit de la défense marocaine. Une présence que peuvent redouter les Portugais, qui témoignent de l’admiration pour le numéro 2 du PSG : « Achraf Hakimi c’est le meilleur joueur du monde à son poste, Je pense que chacun de nous fera son possible pour gagner le match !« , a déclaré l’attaquant portugais, Joao Félix. Ce dernier pourrait par ailleurs devenir coéquipier d’Hakimi sous les cieux parisiens dans les prochaines semaines selon les derniers échos de la presse. Interrogé à ce sujet, le joueur a répondu : « Je suis 100% concentré avec le Portugal, l’Atlético, je laisse de côté pendant la Coupe du Monde« , a-t-il déclaré, avant de faire savoir qu’il s’exprimera après le Mondial au Qatar.