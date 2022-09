Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a affronté la Juventus Turin au Parc des Princes. Les hommes de Christophe Galtier l’ont emporté (2-1), et ont mis fin à une série de match sans victoire face au club de la Vielle Dame. Ce succès est la meilleure manière de débuter la campagne européenne, et l’ambiance tout au long de la soirée dans l’antre du club de la capitale était au rendez-vous.

A l’entrée des joueurs, les travées du Parc des Princes ont donné le ton avec un spectacle pyrotechnique impressionnant. Si ce craqué de fumigènes a fait le bonheur des supporters et joueurs du PSG, l’UEFA devrait également s’en frotter les mains. En effet, selon RMC Sport, l’instance européenne devrait sanctionner le club de la capitale sans pour autant fermer la tribune. La sanction devrait être financière. Dans d’autres tribunes, notamment l’officielle, les sourires étaient sur tous les visages parisiens. Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, n’était lui logiquement pas souriant. Selon un témoin présent à quelques rangées du dirigeant italien « il semblait ailleurs, comme un agneau perdu« , des propos recueillis par RMC Sport. Son homologue, Nasser Al-Khelaïfi s’est lui rendu dans son vestiaire afin de féliciter ses joueurs : « Il faut continuer comme ça« , s’est exclamé le dirigeant qatari.

Un oubli, sujet de discussion dans le vestiaire après la rencontre

Auteur d’un doublé pour cette victoire face aux turinois, Kylian Mbappé a eu l’occasion d’inscrire un coup du chapeau à la 51e minute. Excentré côté droit, l’attaquant français oublie Neymar dans la surface et frappe petit filet extérieur. Dans la foulée de cette occasion, le numéro 7 parisien et la star brésilienne ne se trouvent pas du regard, mais le natif de Bondy (93) s’excuse quelques secondes plus tard d’un simple geste de la main.

Sur l'action de la 51ème minute, Kylian Mbappé 🇫🇷 a répondu quelques secondes plus tard à Neymar 🇧🇷 pour lui dire qu’il ne l’avait pas vu.



Les deux joueurs ont reparlé de manière détendu de l'action après le match. 🤝



📲@FabriceHawkins – @ArthurPerrot pic.twitter.com/Zw8FvknbtQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 7, 2022

En réaction d’après match, Christophe Galtier a été interrogé sur cette action : « Je ne sais pas si Kylian voit Ney. Je n’ai pas le bon angle. Evidemment que ce but aurait été synonyme de soulagement. Mais on démarre bien cette compétition« . RMC Sport dévoile qu’après la rencontre « le coach reverra les images pour se rendre compte de l’évidence mais sans accabler le double buteur du soir« . Les deux protagoniste ont reparlé de ce moment du match « de manière détendu« .

Christophe Galtier a également eu à gérer la polémique le concernant personnellement. Après sa boutade en conférence de presse d’avant match concernant le moyen de locomotion utilisé par le PSG pour ses déplacements, le technicien français est au cœur d’un tollé politico-médiatique. Une affaire qui, selon RMC Sport, a occupé l’esprit de l’ancien coach du LOSC toute la journée de ce mardi. Les dirigeants parisiens étaient dans l’attente quant aux explications et à la réaction de leur coach en place. En interne, des discussions se seraient tenues concernant le moment le plus opportun pour sortir du silence. C’est finalement après la rencontre que Christophe Galtier s’avance : « C’était une blague de mauvaise qualité et pas au bon moment. Croyez-moi, je suis concerné par les problèmes de climat, les problèmes de notre planète« , a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match, en prenant les devants avant même que la première question lui soit posée.