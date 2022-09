Le PSG continue son opération dégraissage aussi bien dans son groupe professionnel que chez les jeunes. Même si le marché des transferts est fermé en France, le club de la capitale peut toujours se séparer de quelques éléments dans certains championnats où le mercato est toujours d’actualité. Après Rafinha à Al-Arabi SC, un autre joueur des Rouge & Bleu rejoint le championnat du Qatar.

Kais Najeh va évoluer au Qatar

En effet, comme le rapporte L’Equipe, le latéral gauche de 19 ans, Kaïs Najeh (sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG) cherchait une porte de sortie lors de ce mercato estival 2022. Si un prêt était dans un premier temps à l’étude, un transfert définitif n’était pas à exclure, comme le rapportait RMC Sport le mois dernier. Et le Titi du PSG a finalement été transféré définitivement à Al-Rayyan SC, au Qatar. « Le défenseur s’est engagé ce samedi pour quatre ans avec Al-Rayyan SC dans le cadre d’un transfert définitif », indique le quotidien sportif, sans donner plus de détails sur l’opération. Au club depuis ses six ans, Kaïs Najeh avait participé à la préparation d’avant-saison avec le groupe professionnel du PSG. Âgé de 19 ans, il va désormais poursuivre sa carrière au Qatar.