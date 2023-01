Verratti déclare sa flamme à Paris

Cela fait maintenant plus de dix ans que Marco Verratti porte la tunique du PSG, lui le transfuge de Pescara à l’été 2012. Une idylle qui risque, en outre, de durer encore un bon petit moment étant donné que celui-ci vient tout juste de prolonger son bail jusqu’en juin 2026 avec le club de la capitale.

Parfois absent, notamment lors d’échéances importantes, et largement critiqué pour cela, Marco Verratti reste avant toute chose un vrai élément historique du PSG. Rien que son nombre de matches sous le maillot rouge et bleu en témoigne : 400. Il ne se trouve donc qu’à 35 petites unités de Jean-Marc Pilorget, recordman au sein de cette catégorie avec 435 apparitions à son actif. En outre, Il Gufetto a su créer un lien très fort avec les supporters parisiens.

« Cette réputation m’a gêné »

Marco Verratti est également un amoureux de Paris et de son club. Le petit italien l’a une nouvelle fois clamé lors d’un entretien accordé à France Football : « Dès que je suis arrivé ici, j’ai eu un coup de foudre. je suis tout de suite tombé amoureux de cette ville. (…) Il est impossible de ne pas aimer Paris. J’ai passé beaucoup de mes journées à découvrir, à marcher, à visiter des musées, des expositions. Pendant les deux ou trois premières années, j’ai vraiment kiffé. Les gens ne m’arrêtaient pas dans les rues. « , a-t-il confié. Le numéro 6 parisien est également revenu sur l’étiquette qui lui colle à la peau depuis de nombreuses années. L’étiquette d’un homme qui se plaît à faire la fête dans la nuit parisienne.

À ce sujet, Marco Verratti explique : « Cette réputation m’a gêné car, la plupart du temps, ce n’était pas vrai. On m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs. Une fois on disait que j’étais sorti là, mais la boite était fermée. Une autre fois on disait que j’avais passé la soirée avec la chanteuse Rihanna, mais je ne la connais même pas », s’est défendu Marco Verratti, visiblement passablement agacé par ce genre d’incriminations qui ne datent pas d’hier…