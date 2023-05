Après une saison très décevante, Chelsea a officialisé l’arrivée de son futur coach pour la saison prochaine en la personne de Mauricio Pochettino.

Un an après son départ du PSG, Mauricio Pochettino retrouve un banc de touche. Limogé l’été dernier après un an et demi chez les Rouge & Bleu, l’Argentin de 51 ans était à la recherche d’un nouveau challenge. Et l’attente a pris fin ce lundi 29 mai 2023. En effet, Chelsea a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur qui a paraphé un bail de deux saisons, plus une année en option. Mauricio Pochettino sera accompagné de son staff : Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez et Sebastiano Pochettino.

Son troisième club en Premier League

Après des expériences à Southampton (2013-2014) et Tottenham (2014-2019), Mauricio Pochettino dirigera son troisième club en Premier League. Laurence Stewart et Paul Winstanley, les co-directeurs sportifs des Blues, ont expliqué cette nomination de l’Argentin dans un communiqué : « L’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le club de football de Chelsea à mesure que nous avancerons. C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthique, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel. » L’ancien coach des Rouge & Bleu aura pour mission de donner vie au nouveau projet de Chelsea, 12e de Premier League et pas qualifié en Coupe d’Europe.